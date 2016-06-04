Дети с аутизмом сыграли свой первый спектакль: в Беларуси появился инклюзивный театр

Новости Беларуси. Особенная премьера состоялась накануне. «Флейта-Чарадзейка» — первый спектакль инклюзивного театра, где бок о бок с профессиональными актерами играют дети с аутизмом. Всего на подготовку мюзикла — сказки с этническими мотивами — ушло 5 месяцев. Это первая в стране постановка такого рода.

Зал еще не раз наградит аплодисментами этот первый и уникальный спектакль, где помимо профессиональных актеров играют и обычные дети, а помимо обычных детей роли исполняют и ребята с особенностями. На премьеру «Флейты-Чарадзейкі» практически все билеты были раскуплены.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций Velcom:

В Беларуси это первый инклюзивный театр, в котором играют обычные дети и дети с аутизмом. Роль компании «Велком» заключалась в том, мы подставили свое плечо, сказали, что поможем. Дерзайте.

В мюзикле с национальными мотивами дети ищут волшебную дудочку, которая прогонит холод и ускорит приход весны. Вот и для особенных актеров — этот спектакль своего рода тоже весна. Только во взаимоотношениях. У Максима — аутизм. Дуэт «ушастых» дал ему не только удовольствие от дебюта, но и главное — друга.

Дарья Богданович, актер семейного инклюзив-театра «i»:

Для меня очень важно понять, что такие же, как мы. Не нужно выделять. Это болезнь, и с ней нужно бороться.

Значение этого спектакля для детей с аутизмом сложно переоценить. Ведь для каждого такого ребенка главная проблема – общение. В театре в роли снежинок или сказочных животных это намного проще. С этими актерами на протяжении двух месяцев занимались профессиональные психологи, также их учили вокалу и хореографии. Как результат - определить, кто из 36 актеров на сцене страдает от заболевания, просто невозможно.

Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i»:

С момента, когда они пришли в студию заниматься, и до выхода на сцену они сделали неимоверный результат. Они распелись, растанцевались, раскрепостились. Детки, которые приходили с аутизмом, многие не могли говорить, смотреть, держаться за руки. А теперь хороводы водят и поют. И одни из главных ролей играют.

Инклюзивный театр — это еще один шаг на встречу уникальным людям, возможность понять и помочь им. Именно потому премьера - это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.