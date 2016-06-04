Как Гродно становится белорусским Рио: 37 национальностей продемонстрировали свои аутентичные костюмы на фестивале культур

Новости Беларуси. Гродно в эти выходные превратился в туристическую и развлекательную столицу Беларуси. Республиканский фестиваль национальных культур собрал почти полторы тысячи гостей 37 национальностей. Поздравление участникам форума направил Президент Александр Лукашенко. Для гостей подготовлены десятки различных мероприятий: шотландская вечеринка, концерт ирландских танцев, выставки, конкурсные и игровые программы.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ:

Вот это традиционная казахская юрта. Шестиканатная. Собирают ее за час, а вот разбирают, говорят, буквально за 15 минут. Расскажите, что у вас тут еще уникального есть?

Гаухар Абулханрова, участник XI Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно:

Так как казахи были кочевым народом, им нужно было постоянно зимой-летом переезжать. Летом делали открытыми.

Вот уже несколько лет как уроженка крупнейшего города Западного Казахстана – Уральска – Гаухар Абулханрова живет и учится в Беларуси. На студенческой скамье она только начала знакомится с хирургической нитью – будущий врач-ювелир как-никак. А вот нить невидимую, но уже определенно прочную между нашими странами нащупает с закрытыми глазами.

Гаухар Абулханрова:

Себя здесь чувствую как будто на родине.

И почти все из белорусских продуктов. Вот и курт из нашего творога. Несколько дней его готовили вручную. Спасает он и когда далеко за плюс 30. А вот коль не о Цельсиях уже, а о летоисчислении, то это кости барана (традиционная казахская игра на точность).

Если представить, что Беларусь – это один большой дом, то сегодня в Гродно собрались все его жильцы (точнее, владельцы заветных квадратов).

Около 800 человек – и это лишь те, кто в одной колонне прошли по главным улицам древнего города. Ярко, громко, колоритно. Только аутентичные костюмы и инструменты. Всего 37 национальностей. И это рекорд фестиваля. Стартовали, кстати, в далеком 1996-ом – одиннадцатью. Масштаб впечатляет. Поговаривают, дескать, раз в два года Гродно становится белорусским Рио. Ну, чем не карнавал? Круче! Здесь же не только танцуют.

Красочное шествие растянулось на километры. И все под пристальным взором горожан и гостей. Дивайсы из рук не выпускают, кнопку STOP, кажется, нажмут только в понедельник.

Условно город в эти дни можно разделить на десяток тематических площадок. Город мастеров с лампами Алладина, с колоритными оберегами да самоварами и баранками. А это башкиры с татарами на мове поют. Так представляют свое подворье. Всего их 22. Плюс одно интернациональное. Еще сегодня можно поучаствовать в состязаниях. Спортивных. Семейных, вокальных, интеллектуальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.