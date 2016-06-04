Фестиваль национальных культур проходит в Гродно: праздник начался традиционным театрализованным шествием

Новости Беларуси. Гродно в эти выходные превратился в культурную, туристическую и развлекательную столицу Беларуси. Здесь проходит 11-ый Республиканский фестиваль национальных культур.

На форум съехались почти полторы тысячи гостей 37 национальностей. Для них подготовлены десятки различных мероприятий: концерты, выставки, пленэры, конкурсные и игровые программы. А начался праздник традиционным театрализованным шествием представителей диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников Республиканского фестиваля национальных культур поздравил Президент Александр Лукашенко:

«Наше государство активно поддерживает реализацию прав всех наций, которые живут в Беларуси, на свободное развитие их искусств, языков и традиций. Представители разных народов сберегают свое наследие и тем самым содействуют гармоничному развитию общества, демонстрируют всему миру миролюбие нашего государства, его стремление к согласию и взаимопониманию», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и нынешний форум станет настоящим праздником многонационального искусства, подарит зрителям немало новых впечатлений и интересных встреч.