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Фестиваль национальных культур проходит в Гродно: праздник начался традиционным театрализованным шествием

04 июня 2016 11:16
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Новости Беларуси. Гродно в эти выходные превратился в культурную, туристическую и развлекательную столицу Беларуси. Здесь проходит 11-ый Республиканский фестиваль национальных культур.

На форум съехались почти полторы тысячи гостей 37  национальностей. Для них подготовлены десятки различных мероприятий: концерты, выставки, пленэры, конкурсные и игровые программы. А начался праздник  традиционным театрализованным шествием представителей диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников  Республиканского фестиваля национальных культур поздравил Президент Александр Лукашенко:

 «Наше государство активно поддерживает реализацию прав всех наций, которые живут в Беларуси, на свободное развитие их искусств, языков и традиций. Представители разных народов сберегают свое наследие и тем самым содействуют гармоничному развитию общества, демонстрируют всему миру миролюбие нашего государства, его стремление к согласию и взаимопониманию», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и нынешний форум станет настоящим праздником многонационального искусства, подарит зрителям немало новых впечатлений и интересных встреч.

# Культура # Фестиваль культур в Гродно

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