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В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»

27 апреля 2017 06:49
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Новости Беларуси. Новая жизнь забытого ремесла. В Бресте открылась необычная выставка, которая расскажет о жизни белорусских, польских и украинских бортников.

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»-1

На экспозиции представлены уникальные фотографии, подлинные инструменты, а также специальные панели, с помощью которых можно увидеть жизнь пчел внутри улья.

Автор крупноформатных снимков – польский профессор киноискусства Кшиштоф Хейке. Его интерес к древнему промыслу начался с путешествия по белорусскому Полесью. Вот уже 14 лет он снимает последних бортников Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»-4

Марина Завражная, организатор выставки:
У нас на выставке представлена колода из Малоритского района. Ее привезли буквально накануне выставки. Эта колода весит 200 килограммов. Вот представьте, сюда ее затаскивало 5 взрослых мужчин, и они еле-еле с этим справились. Эту же колоду привезли от бортника, который затаскивал ее на дерево самостоятельно.

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»-7

В нашей стране осталось всего несколько энтузиастов, которые пытаются сохранить древний способ добычи меда. Сам же промысел скоро может оказаться в списке наследия ЮНЕСКО.

В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»-9

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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