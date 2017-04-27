В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»

Новости Беларуси. Новая жизнь забытого ремесла. В Бресте открылась необычная выставка, которая расскажет о жизни белорусских, польских и украинских бортников.

На экспозиции представлены уникальные фотографии, подлинные инструменты, а также специальные панели, с помощью которых можно увидеть жизнь пчел внутри улья.

Автор крупноформатных снимков – польский профессор киноискусства Кшиштоф Хейке. Его интерес к древнему промыслу начался с путешествия по белорусскому Полесью. Вот уже 14 лет он снимает последних бортников Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.