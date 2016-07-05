Фестиваль классической музыки под открытым небом стартует 9 июля в центре Минска

Новости Беларуси. Многих интересует и культурная программа. Уже начиная со следующей субботы в Минске стартует фестиваль классической музыки. Ведущие музыкальные коллективы под открытым небом сыграют произведения Моцарта и Баха, мелодии из голливудским фильмов и средневековые композиции. Всего состоится 8 концертов. Верхний город будет встречать гостей каждую субботу до конца лета.

То, что летние променады пройдут ярко и незабываемо, стало понятно еще на этапе обсуждения концертов классической музыки у Ратуши. Журналисты и организаторы – на одной сцене с музыкантами и на одной волне с дирижерами. Каждую субботу в Верхнем городе – 8 необычных концертов, в которых выступят около двух сотен артистов.

Юлия Дайнеко, начальник управления маркетинга компании Velcom:

Классика выходит на улицы из закрытых залов и становится не просто жанром, который для избранных либо для очень узкой аудитории, а жанром, который может зажечь большой число людей.

Услышать Бетховена, Вивальди, Баха Генделя, Огинского и Манюшко в формате уличного концерта можно было и в 2015 году. Тогда четыре классических вечера, несмотря на опасения, собрали около 40 тысяч зрителей. В 2016 году ожидают еще больше.

Наталья Куцан, директор фонда «Идея»:

Мы постараемся, чтобы эта площадка была максимально комфортна, там будут велопарковки. Мы делаем большие экраны, чтобы каждому человеку на площади было хорошо видно.

Новинка фестиваля – так называемый 3D-звук. Музыку будут творить не только на сцене – скрипки, фаготы и рояли также спустятся к публике. Частью оркестра станут даже звонницы кафедрального собора. И такое шоу традиционно привлекает все больше туристов.

Анна Шиманская, главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета:

Данный проект является примером яркого сотрудничества государственных и коммерческих организаций. Конечно, этот проект стал ярким событием для минчан.

Барокко, фламенко, танго, музыка из советских и голливудских фильмов – от века XVI до XX. Даже шуточный музыкальный поединок между Лучано Паваротти и Фрэнком Синатрой. К слову, фестиваль в 2016 году – не просто городской праздник.

Александр Чаховский, арт-директор, продюсер фестиваля:

Артисты приедут к нам в том числе из Польши, России, Венесуэлы, Испании.

На десерт организаторы подготовили концерт белоруской классики. И среди главных сюрпризов – оркестровые произведения белоруса Людвига Роговского. Его сюиты, которые были написаны в начале XX века, еще никто никогда не исполнял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.