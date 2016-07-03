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Мобильный музей истории освобождения Беларуси 3 июля открыли в Минске

03 июля 2016 13:43
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Новости Беларуси. Мобильный музей истории освобождения Беларуси 3 июля открыли в Минске. Представленная экспозиция состоит из четырех разделов и отражает долгий и нелегкий путь воинов. Особенности операции «Багратион», яркая иллюстрация партизанского парада, который прошел 16 июня 1944 и еще немало интересных фактов о войне.

Представлен фотодокументальный материал плакатами, газетами, листовками, личными вещами участников освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Таким образом, мы будем сохранять наше историческое прошлое, приумножать те знания у молодежи, которые сегодня открываются по-новому, потому что мы сегодня и в истории находим пятна, те вопросы, которые требуют пересмотрения, каким образом происходили те или иные исторические события. Все это имеет колоссальное значение для построения нашего независимого государства.

# Культура # Игорь Бузовский # День Независимости 3 июля 2016

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