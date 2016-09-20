«Талант – это зона особой ранимости»: пианист Юрий Розум в программе «Простые вопросы»

При том, что по-разному складываются судьбы, но обязательно жизнь музыканта связана всегда и со взлётами, и падениями, и надеждами, и разочарованиями, и радостями бесконечными, и бесконечными, конечно, переживаниями.

Юрий Александрович, большое спасибо, что нашли время на эту небольшую беседу. В первую очередь, конечно, для всех Ваше имя ассоциируется с фондом, Международным благотворительным фондом. Но, позвольте, эти вопросы я Вам задам чуть-чуть попозже, а сейчас – о карьере музыканта. Потому что то, чем Вы занимаетесь – помощь в карьере молодых музыкантов – она, скорее всего, состоит из конкурсов. Вы сами победили в своё время…

Ну, посмотрите, ведь так получается, что, когда называется имя музыканта и начинают перечислять лауреатом или победителем каких конкурсов был. Вот, насколько мне известно, Вы в 1979 году и в 1980 стали лауреатами конкурсов в Испании: в Мадриде, Барселоне. Это тоже – первая информация, которую можно найти о Вас. Насколько субъективно? Это нет цифр, секунд, как в беге, как в футбольном матче…

Юрий Розум:

Да, к сожалению, ещё и бывают интриги. Об этом не забывайте. Не только дело вкуса, а ещё дело политики. Не только внешней политики.

В классической музыке тоже?

Юрий Розум:

Конечно. Как и везде. Но моя-то конкурсная жизнь началась ещё задолго до уже официальных побед. На 3-ем курсе консерватории я был отобран для участия в самом престижном конкурсе того времени – конкурсе имени королевы Елизаветы, брюссельской. Этот конкурс проходил в Брюсселе, они и сейчас проходит, и победа на нём давала три года самых престижных концертов: и с оркестрами, и с какими-то известными инструменталистами, и на фестивалях, и записи, и всё прочее. То есть, это уже, так сказать, состоявшаяся карьера – победа на конкурсе. Я был отобран на этот конкурс лидером, первым номером прошёл очень сложные отборы и готовился. Но накануне мне сказали, что я не лечу, потому что не готов паспорт. Ну, это всегда было другое обозначение факта, что тебя просто не выпускают за границу. Это были анонимки, это были, грубо говоря, стукачи, которых было много в консерватории.

А я вёл такой вольготный, свободный образ жизни – я мог прийти на лекцию с Солженицыным, ездил исповедоваться каждую неделю в Лавру, занимался йогой открыто.

Делал всё это немножечко даже напоказ, не потому, что мне хотелось показухи, но мне хотелось быть свободным человеком, чувствовать себя так и мне казалось, что я на это имею право, потому что я – лидер на курсе. И я был отобран, без меня эти ребята поехали, участники, и привезли три первых премии. Я так считаю, что одна из них могла бы стать моей. Но, поскольку этого не случилось, я пошёл не в аспирантуру после консерватории, а в армию.

И армия дала мне возможность поехать на конкурсы, потому что армейцы, которые меня очень любили – я служил в военном оркестре – поручились за меня перед органами госбезопасности.

Они поручились, что: «Юрий Розум, мы его знаем хорошо – он вернётся, не эмигрирует, несмотря на его сумасшедшие взгляды». И так и было – я вернулся из Мадрида, чем поразил наших КГБ-шников и сотрудников министерства культуры того времени, которые были, не знаю, одно и то же. И потом взял первую премию в Барселоне. Это было, конечно, очень счастливое время, это был счастливый момент и очень много контрактов. Но, к сожалению, ни один из контрактов нельзя было осуществить. То есть, меня стали выпускать на конкурсы под присмотром, а такой реальной концертной жизни я не получил.

Так вот, Юрий Александрович, сегодняшняя судьба тех молодых ребят, которых Вы опекаете. Всё равно, показателем успеха, как ни крути, является конкурс, в котором тоже такие же подковёрные интриги ожидают каждого талантливого или бездарного человека. И, в общем-то, тут не в таланте всегда оказывается дело.

Юрий Розум:

Так вот, как раз фонд и создан был, чтобы помогать и пройти подводные камни, и открытые преграды помочь взять, потому что талант – это зона особой ранимости. Каждое, небольшое даже, на первый взгляд, поражение, небольшая потеря может быть воспринята, как катастрофа. И это не только конкурсы, хотя конкурсы, конечно, являют собой такую рубежную точку, к которой человек очень концентрированно готовится, которую проходит и уже потом начинает играть на другом уровне.

Каждый конкурс – успешный, неуспешный – это всегда толчок для роста.

Так вот, и конкурсы, и какие-то концертные переживания, и какие-то интриги, через которые, всё равно, даже в юном возрасте музыкант проходит – поддержать в этом задача, конечно, взрослых. Потому что сверстники с этим не справятся и сам музыкант юный тоже с этим может не справиться.

А я всегда говорю, что талант – это ещё не гарантия созидания.

Талант надо правильно ориентировать, его правильно надо увидеть, помочь, поддержать, увлечь. Потому что это – человек, который может быть первым в созидании, в творчестве, в достижениях и первый может быть также в разрушении, причём в саморазрушении.

Теперь самый важный вопрос, наверное, для тех родителей, которые смотрят сейчас на Вас и у которых есть маленькие дети. Как рассмотреть, где настоящий талант и как не переоценить свою влюблённость в собственного ребёнка? Видеть в нём гения, а это, на самом деле, обычные склонности к музыке.

Юрий Розум:

Сколько ребят, столько и случаев. Нет одного рецепта. Есть, конечно, определённые показатели, которые необходимы для того, чтобы человек стал музыкантом, профессиональным музыкантом. Это – особый слух, особое чувство ритма, особая музыкальная память, восприятие музыки, как речи, то есть, не просто набор звуков или приятных мелодий, а умение мыслить музыкальными образами, умение разговаривать музыкальными интонациями. Это сразу не проявляется, но какие-то показатели есть, такие, как слух, как музыкальная память. Это сразу появляется. И тоже очень много случаев, когда ребёнок хочет заниматься, талантливый, и когда талантливый ребёнок не хочет заниматься, лениться, потому что ему всё интересно.

То есть, нет никакого правила, никаких признаков?

Юрий Розум:

Ну, Моцарта, конечно, сразу, наверное, было видно, и признаки были. Но не у всех так. У многих постепенно проявляется вот это дарование, это влечение.

Да я сам, чего греха таить, в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории – школа для уже профессионалов практически – с первого класса я был один из самых ленивых.

Поэтому я так уверенно и говорю, что не сразу ты можешь почувствовать в себе зерно и возможность стать профессионалом.