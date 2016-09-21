Сожская скань: уникальная техника «вышивки» деревянной стружкой

С трудом верится, что это золотое кружево соткано из тончайшей деревянной стружки. Удивительно и то, что в народном творчестве, которое существует уже тысячелетие, и прошедшее через миллионы человеческих рук, может появиться что-то новое.

Так в Беларуси, в конце XX века, возникла Гомельская школа сожской скани. В переводе с древнеславянского, «скань» означает «сливать», «скручивать».

Мастера, подобно художникам, выкладывают узоры с помощью пинцета из деревянной стружки. Причём разные породы дерева дают разные оттенки.

Ещё в 19 веке деревянной стружкой украшали оклады для икон. Однако эта сказочная по своей красоте техника была забыта.

Сергей Подольницкий, Михаил Шумский, Евгений Швецов, Сергей Кузьменко. Сегодня мастеров сожской скани немного. Но каждый работает в своём индивидуальном стиле.

В сильных мужских руках рождаются блюда с пейзажами «синеокой» и расцветают деревья. Они делают уникальные шкатулки, панно и даже огромные иконы.

Узоры из стружки мастера закрепляют жидким клеем. А красоту дерева подчёркивают матовыми лаками. Настоящая мозаика, детали которой, порой, можно рассматривать под микроскопом.

Вышиванка, саломоплетение, изделия из кожи – визитные карточки белорусского декоративно-прикладного искусства. Согласитесь, что сожская скань достойна стать нашим национальным брендом, ведь аналогов ей нет во всём мире. Мы можем гордиться нашими искусными мастерами!