«У меня четверть белорусской крови, мой дед родился в Жодино»: пианист Юрий Розум

Юрий Розум, пианист, народный артист Российской Федерации, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Александрович, а Международный фонд Юрия Розума, по-моему, 11 лет в этом году…

Юрий Розум, пианист, народный артист Российской Федерации, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума:

Да, Московскому, и 5 лет Дальневосточному. Такой тоже есть.

По идее, Вы, народный артист России, должны были, в первую очередь, беспокоиться, естественно, о российских талантах. Вы ищете ребят в Беларуси. Почему? И находите ли Вы кого-то, назовите пару имён.

Юрий Розум:

Беларусь для меня – не просто республика в ряду других десятков, которые я посещаю и которые мне нравятся.

У меня четверть белорусской крови, мой дед родился в Жодино – Григорий Розум, моя фамилия идёт отсюда.

И мне, ещё с советских лет, Беларусь – тогда ещё Белоруссия была – очень близка, интересна, радостна. Здесь есть какие-то качества, которые меня делают, не знаю, счастливым, наверное, когда я сюда приезжаю. Поэтому и возникло взаимопонимание, и поэтому это – одна из немногих республик или стран, на призыв которой я откликнулся сразу, не думая.

Потому что здесь много друзей, потому что это – удивительная земля, и потому что здесь, конечно, невероятное количество талантов.

И вот уже этот год показал, что ребята есть замечательные. Причём некоторые из них, которых мы тоже радостно и активно поддерживаем, имеют какие-то физические ограничения, например, слепые ребята, которые поют прекрасно или играют прекрасно. Но, прежде всего, внутренний талант – это жажда творить, и просто обилие таких ребят, которых надо поддерживать, которых хочется поддержать. С другой стороны, да и почва-то благодатная, я встречаю очень большое понимание и большую поддержку здесь, поэтому я с очень радостными чувствами смотрю вперёд.