Прямой эфир

Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже

26 мая 2017 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эти деньги пойдут на усыпальницу. Еще 600 тысяч рублей даст государство. Храм восстанавливают уже шесть лет.

А в 2016 году там «наткнулись» на настоящую сенсацию – нашли фрески на фасадах.

Они датируются XVI-XVIII веками. Это была неожиданность, так как в исторических источниках о фрески никакой информации нет. Костел Божьего тела построен в 1593 году по образцу храма святого имени Иисуса в Риме.

Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже-1

Александр Круглик, начальник отдела идеологической работы Несвижского райисполкома:
Этот костел уникальный как для Республики Беларусь, так и для всемирного наследия. В нем находится крипта с захоронениями княжеского рода Радзивиллов. Большой знаковый объект, объект сложный и вместе с тем интересный.

Так же те фрески, которыми был расписан костел изнутри и, как мы выяснили, и снаружи – это тоже уникально.

Таких примеров достаточно мало воообще в мире. А чтобы в Беларуси были расписаны фресками снаружи – пока таких примеров нет.

# Культура # Фотофакт # Александр Круглик # Историко-культурные ценности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске
26 мая 2017 13:20

Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Кто в ответе за чистоту памятника Якубу Коласу в Минске?
26 мая 2017 10:27

Кто в ответе за чистоту памятника Якубу Коласу в Минске?

О москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband: Евгений Гришковец в программе «Простые вопросы»
25 мая 2017 21:37

О москалях, «Шёпоте сердца», Тарковском и Naviband: Евгений Гришковец в программе «Простые вопросы»