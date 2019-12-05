«Этого персонажа знали все»: в Минске открыли памятник Мимино

Новости Беларуси. Мимино в Минске. Памятник персонажу культовой комедии открыли в столичном парке Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мимино в Минске. Памятник персонажу культовой комедии открыли в столичном парке Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скульптура станет первой в аллее Дружбы. Открыть ее приехал исполнитель одного из самых известных кинообразов Вахтанг Кикабидзе. Со знаменитым актером пообщалась наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Валико Мизандари по прозвищу Мимино получил наконец-то минскую прописку, хоть и в бронзе. Наверняка многие захотят с ним сфотографироваться, повторить знаменитый грузинский жест.
Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете?
Как говорят организаторы, какой будет скульптура до последнего держали в секрете даже от самого Вахтанга Кикабидзе, так что для него это сегодня был сюрприз.
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Композиция разместилась в парке Дружбы народов. Открытие дало начало традиции: здесь появилась аллея Друзей. Какие еще персонажи и из каких стран продолжат эту аллею – пока интрига.
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Это значит, что наши страны действительно очень дружеские и братские, можно сказать. Потому что идея сделать аллею Дружбы была у наших друзей – ребят, которые владеют этим рестораном. Я поддержал, конечно, эту идею. Это было где-то полгода тому назад.
Начали думать, какую скульптуру первой поставить. И решили, что, наверное, будет лучше всего, если поставим скульптуру Валико Мизандари из фильма «Мимино». Потому что в той стране, в которой мы раньше все вместе жили, это был культовый фильм. Этого персонажа знали все.
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