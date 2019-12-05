«Этого персонажа знали все»: в Минске открыли памятник Мимино

Как говорят организаторы, какой будет скульптура до последнего держали в секрете даже от самого Вахтанга Кикабидзе, так что для него это сегодня был сюрприз.

Композиция разместилась в парке Дружбы народов. Открытие дало начало традиции: здесь появилась аллея Друзей. Какие еще персонажи и из каких стран продолжат эту аллею – пока интрига.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

Это значит, что наши страны действительно очень дружеские и братские, можно сказать. Потому что идея сделать аллею Дружбы была у наших друзей – ребят, которые владеют этим рестораном. Я поддержал, конечно, эту идею. Это было где-то полгода тому назад.

Начали думать, какую скульптуру первой поставить. И решили, что, наверное, будет лучше всего, если поставим скульптуру Валико Мизандари из фильма «Мимино». Потому что в той стране, в которой мы раньше все вместе жили, это был культовый фильм. Этого персонажа знали все.

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