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Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете?

05 декабря 2019 14:22
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Новости Беларуси. У нас была возможность сравнить сходство нового памятника в Парке дружбы народов с его прототипом, исполнителем знаменитой роли Вахтангом Кикабидзе. Он побывал на открытии и оставил на постаменте автограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете?-1

Как происходило открытие и какие эмоции испытал актер – смотрите в видеоматериале.

Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете?-4

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии:
Я так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете? Но когда мне показали, что мы летим сюда, вылет уже, я был рад очень. Я отсюда в Киев должен полететь.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Целый год старались.

# Парки Минска # Культура # Вахтанг Кикабидзе # Валерий Кварацхелия # Фотофакт

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