Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете?

Новости Беларуси. У нас была возможность сравнить сходство нового памятника в Парке дружбы народов с его прототипом, исполнителем знаменитой роли Вахтангом Кикабидзе. Он побывал на открытии и оставил на постаменте автограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии:

Я так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете? Но когда мне показали, что мы летим сюда, вылет уже, я был рад очень. Я отсюда в Киев должен полететь.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

Целый год старались.