«Работать с белорусами в Грузии сейчас модно». Посол Кварацхелия рассказал, какие СП могут появиться

В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Грузии. А дружбе народов, экономическим связям – и того не счесть. Кроме того, 6 декабря во Дворце Республики зазвучат два невероятных голоса: роскошный и бархатистый Нани Брегвадзе и неподражаемый Вахтанг Кикабидзе.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь – Валерий Кварацхелия.
Что вы можете сказать про дипломатические отношения Беларуси и Грузии?
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:
Что касается 25-летних отношений Беларуси с Грузией, для истории это небольшой срок, но для людей, которые проживают в это время – огромный, это четверть века, поэтому много интересного произошло за это время. Было разное. После распада СССР совершенно не общались и не было экономических, культурных и торговых отношений. Но после визита Президента Беларуси Александра Григорьевича в Тбилиси, это было 7 лет назад, наши отношения сразу улучшились. Открылось белорусское посольство в Грузии и грузинское посольство в Беларуси. В настоящий момент я могу сказать, что у нас великолепные и очень хорошие отношения. Я думаю, что многие должны учиться, какие должны быть отношения между странами.
Что говорят в Грузии про Беларусь, а что белорусы про Грузию?
Валерий Кварацхелия:
Когда говорят: Беларусь в Грузии, сразу знаешь, что это хорошие качества, поэтому белорусские продукты очень ценятся в Грузии и несколько открыли магазинов с продуктами, они довольно-таки успешно работают.
Что касается Грузии, да, конечно, и вино, и «Боржоми», но самое главное – это, все-таки, артисты, которые всегда говорят, что вот кто настоящий посол Грузии во всем мире. Когда даже недавно выступал «Сухишвили», я, конечно, был на этом концерте и когда я увидел, как их принимали белорусские зрители, я сразу же на второй день руководителю этого ансамбля написал: «Нино, ты сто раз сильнее посол, чем я, потому что, что ты сделала за два часа, я не смог сделать за четыре года моего пребывания». Это, действительно, так.
Назовите самые перспективные направления в сотрудничестве.
Валерий Кварацхелия:
Работать с белорусами в Грузии сейчас модно, так же и в Беларуси модно работать с грузинами. Это очень важно, когда есть взаимное доверие, тогда начинаются и новые проекты, и новые концепции, и новые возможности для создания местных предприятий для ведения совместного бизнеса.
Несколько проектов по строительству, по молочно-перерабатывающему комбинату. У вас прекрасно развит мясокомбинат, птичьи фабрики. Наши приезжают и перенимают опыт. Есть разговор, что какие-то совместные предприятия будут делать по этим направлениям.