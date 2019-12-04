«Работать с белорусами в Грузии сейчас модно». Посол Кварацхелия рассказал, какие СП могут появиться

В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Грузии. А дружбе народов, экономическим связям – и того не счесть. Кроме того, 6 декабря во Дворце Республики зазвучат два невероятных голоса: роскошный и бархатистый Нани Брегвадзе и неподражаемый Вахтанг Кикабидзе.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь – Валерий Кварацхелия.

Что вы можете сказать про дипломатические отношения Беларуси и Грузии?

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:

Что касается 25-летних отношений Беларуси с Грузией, для истории это небольшой срок, но для людей, которые проживают в это время – огромный, это четверть века, поэтому много интересного произошло за это время. Было разное. После распада СССР совершенно не общались и не было экономических, культурных и торговых отношений. Но после визита Президента Беларуси Александра Григорьевича в Тбилиси, это было 7 лет назад, наши отношения сразу улучшились. Открылось белорусское посольство в Грузии и грузинское посольство в Беларуси. В настоящий момент я могу сказать, что у нас великолепные и очень хорошие отношения. Я думаю, что многие должны учиться, какие должны быть отношения между странами.