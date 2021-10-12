Этого белоруса сравнивают с Муслимом Магомаевым. Поговорили с Сергеем Волчковым

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Волчков, певец. Диана Галех, корреспондент:

Вы родом из Беларуси, какие эмоции испытываете, когда приезжаете в родные края?

Сергей Волчков, певец:

Эмоция, что вернулся в родны кут, вернулся домой, чуть-чуть вернулся мыслями в детство. Диана Галех:

Может, поделитесь самым ярким воспоминанием из детства?

Сергей Волчков:

До 19 лет детство мое продолжалось и юношество, в Беларуси оно было ярким и насыщенным. Я ничего не могу вспомнить плохого, что у меня связано было с Беларусью и с моим родным краем. Я здесь получил образование, до сих пор получаю только в дали от родины родительскую любовь. Я приобрел здесь много друзей, которые по истечению многих лет являются моими лучшими друзьями. Сейчас детство другое. Мое детство – улица, друзья, рыбалка, лес, грибы. Бывает один сон в году, как я возвращаюсь именно в детство. Я просыпаюсь под ярчайшими впечатлениями. Время быстрое, теперь мы не детвора, у нас свои дети. Сергей Волчков о воспитании детей Диана Галех:

У вас свои дети. Расскажите, как вы их воспитываете? Вы строгий папа или нет?

Сергей Волчков:

Разный папа, но больше не строгий. У нас больше за дисциплину, за порядок отвечает мама, я больше папа-праздник. Когда я дома, что-нибудь мы вытворяем, идем ресторан или дома у нас подушки летят. Думаю, из Минска они меня ждут не с пустыми руками. Диана Галех:

Какие сувениры вы привезете из Минска? Сергей Волчков:

Сегодня заселялся в отель, а на первом этаже продают вышиванки. Не было у нас в семье культа вышиванок, я нашел лен с васильками голубыми, с такими сувенирчиками приеду, они будут очень рады. Диана Галех:

В вашей биографии есть факт, что вы раньше подрабатывали Дедом Морозом. Может, и сейчас для своих дочек вы подрабатываете Дедом Морозом?

Сергей Волчков:

Это бесперспективно – подрабатывать для своих дочек, потому что они по голосу они папу знают сразу, как бы я его ни менял. Диана Галех:

Этот опыт помог вам на пути к большой славе? Сергей Волчков:

Думаете, я делал это с огромным удовольствием? Нет, я делал это, потому что мне нужно было жить. А иногда были случаи, что в качестве Деда Мороза я в перспективе попадал на большие сцены, когда нам говорили, какой у нас поющий Дед Мороз. «Сравнение с великим певцом Муслимом Магомаевым мне безумно приятно» Диана Галех:

В вашей жизни потом было много талантливых педагогов, в их числе супруга Муслима Магомаева. Правда ли, что впоследствии она отказалась быть вашим преподавателем? Почему так случилось?

Сергей Волчков:

Дело в том, что в тот год, когда поступал я, она ребят не набирала. Но когда я подал заявку, что хочу заниматься у нее, она меня взяла в свой класс, прозанимались мы один урок, после этого урока прозвучал звонок, мне по-доброму все объяснили, это было чуть больше полугода после ухода Муслима Магомаева. Тамаре Ильиничне, как она сказала, было бы тяжело заниматься тем репертуаром, который пел ее великий муж. Это бы напоминало ей каждый день, когда бы я пел в классе, Муслима Магомаева. Так что мы друг друга услышали, она пожелала мне огромной удачи. Если бы занимался у нее, может, у меня жизнь сложилась бы иначе. Она говорит, что немного жалеет, что не занялась со мной больше оперой, может быть, блистал бы на большой сцене оперной. Диана Галех:

Когда вас сравнивают с Муслимом Магомаевым, как вы к этому относитесь? Сергей Волчков:

Я исполняю песни, которые исполнял Муслим Магомаев, невозможно исполнить советскую песню, которую не исполнял Муслим Магомаев, практически все песни были перепеты. Всегда попадаешь под сравнение. Если бы я был тенором, сказали бы, что это прямо второй Козловский, а если поешь баритоном, то это Муслим Магомаев. Сравнение с великим певцом мне безумно приятно. «После проекта «Голос» я проехал больше 350 сольных концертов» Диана Галех:

Свою личность во многом для зрителей вы раскрыли благодаря проекту «Голос», вы стали его победителем. Как этот проект изменил вашу жизнь?

Сергей Волчков:

Он изменил мою жизнь кардинально, потому что я стал известным не только в России, Беларуси, Украине, Казахстане и близлежащих наших странах. Проект дал мне шанс стоять на самых больших сценах, после проекта «Голос» я проехал больше 350 сольных концертов. Счастлив, что в моей жизни случился этот проект. Диана Галех:

Как складываются ваши отношения с наставником Александром Градским?

Сергей Волчков:

Очень хорошие, теплые, привет ему огромный из Минска, вас здесь тоже очень любят. Очень хорошие у нас отношения. Мы общаемся не так часто, как бы хотелось, видимся в театре имени Градского. Мы всегда на связи. Диана Галех:

С Наргиз вы общаетесь? Она не обиделась, что вы обошли ее в финале? Сергей Волчков:

Может, сначала были обиды поклонников, нежели самих участников. Мы встречались с Наргиз в Южно-Сахалинске в позапрошлом году. Очень тепло пообщались, обнимались, шутили, вспоминали яркие моменты в проекте. «Та музыка, которую я исполняю, будет на века в нашей жизни» Диана Галех:

Как вы относитесь к тому, что некоторые говорят, что музыка, которую вы доносите до зрителей, сейчас не в тренде? Что бы вы могли им ответить?

Сергей Волчков:

Ту музыку, которую я исполняю, это наша советская классика в основном, это песни, которые мне пишут сейчас. Песни пишут люди, которые знают весь мир. Это Александра Николаевна Пахмутова. В тренде она или не в тренде? Она и не гонится за трендом, она делает шедевры. А шедевр на все века. Нет такого, что сегодня модно, есть музыка, которая сейчас пишется, она сегодня модная, но завтра она будет неактуальная. Та музыка, которую я исполняю, будет на века в нашей жизни. Диана Галех:

Многие артисты сейчас гонятся за быстрой славой и не всегда делают упор на качество материала. На ваш взгляд, оправдан ли хайп ради хайпа?

Сергей Волчков:

Я делаю свою историю, не гонюсь за хайпом. Люди, которые делают на хайпе свое творчество, зарабатывают, у них миллионная аудитория, подписчики, это работает. Если им нравится, то почему нет. Мир действительно стал немножко другим. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне не хочется менять в своей жизни ничего. Я хочу заниматься тем, что я люблю, я люблю это искренне. Мне говорят: «Как ты можешь отработать 90 сольных концертов в году?» Могу, потому что я делаю любимое дело. Я выхожу и получаю от этого удовольствие. Диана Галех:

Сами вы склонны к эпатажу? Например, согласились бы изменить свое амплуа, если бы этого потребовал какой-то проект?

Сергей Волчков:

Все в рамках, но где-то голым бегать от быка – в этом амплуа я себя не вижу. Или прыгать с вышки, я тоже себя не вижу. А встать на коньки я бы смог. В «Последнем герое» поучаствовать, возможно, тоже. Но я и в своем амплуа чувствую себя достаточно комфортно. Сергей Волчков о планах в творчестве Диана Галех:

Над чем вы работаете сегодня? Какие проекты впереди?