В Большом прошла премьера «Реквиема» Верди на русском. Как переводили оперу с латыни и справился ли хор?

Новости Беларуси. Показать весь ужас, всю глубину трагедии Великой Отечественной войны и Холокоста. Большая премьера прошла в Большом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Реквием» Джузеппе Верди – непростое по исполнению философское произведение, которое написано еще в XIX веке, теперь понятно каждому: мессу перевели с латыни на русский язык. Подробности в материале Яны Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Скажу сразу, что нужно быть готовым – постановка крайне эмоционально тяжелая. Когда на сцене появляется хор со свечами, звучит прекрасная музыка Верди, но все-таки это траурная месса, поэтому поневоле поначалу вспоминаются какие-то личные ассоциации. Ведь практически у каждого в нашей семье есть истории, связанные с предками, которые пострадали от преступлений нацизма. Но по мере того, как появляются видеоряд, кадры хроники, звучит «Реквием», осознаешь весь масштаб трагедии, которую принесла Вторая мировая война. Лучше всего в этом случае посмотреть фрагмент постановки. «Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди – читать здесь.

Реквием это единственное произведение Верди в жанре поминальной мессы. Впервые этот шедевр звучит не на канонической латыни, а на русском языке, что делает его ближе к зрителю. За перевод взялся сам режиссер-постановщик Сергей Новиков. Чтобы перевести его на русский язык, ему понадобилось целых полгода. Мы пообщались с создателями постановки. Что они рассказали о том, как менялась идея и что они закладывали в концепцию – читать здесь.

Это первый совместный проект Московского музыкального театра «Геликон-опера» и нашего Большого. Солисты и дирижер – «Геликон-опера», наши – хор и оркестр. Реквием «Верди» на сцене Большого звучит нечасто, только в памятные даты. Сейчас же разучить текст нужно было за пару недель на русском языке, и наши хористы с этим испытанием справились. Что рассказала хормейстер оперы – читать здесь.

Отдельную роль сыграет хроника, которую мы видим на экране, это кадры из концлагерей, блокадного Ленинграда и, конечно, Хатыни. Как рассказали солисты, тяжело переживать вновь и вновь, пропускать через себя. Впервые она исполнялась на русском языке 27 января, в день освобождения блокадного Ленинграда. Солисты и вовсе были со слезами на глазах. Так же она пронзительно звучит и в Беларуси, где особенно остро отзывается эта боль, связанная с Великой Отечественной войной, Второй мировой. Мы пообщались прямо перед выступлением с одной из солисток «Геликон-опера».

Александра Ковалевич, меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов (Россия):

Для меня эта постановка скорее напоминание, как символ того, что не нужно забывать все, что произошло во время и после войны, и, наоборот, – не забывать историю.