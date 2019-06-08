Прямой эфир

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт

08 июня 2019 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. У Паставах звіняць цымбалы і грае гармонік. Тут у трыццаты раз праходзіць фестываль народнай музыкі, паведамілі у праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-1

 Сёлета ён сабраў творчыя калектывы і выканаўцаў з Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Украіны і Грузіі. Усе мерапрыемствы праходзяць пад знакамі 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і святкавання юбілея горада, якому споўнілася 610.

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-4

8 чэрвеня – асноўныя фестывальныя падзеі. Удзельнікі і госці змаглі ўбачыць не толькі сам конкурс выканаўцаў, але і кірмаш народных рамёстваў, а таксама завітаць на лепшы сельскі падворак.

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-7

Уладзімір Цярэнцьеў, старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў:
В этом фестивале что очень хорошо – именно его традиции. Замечательные коллективы творческие и народные, которые приезжают, прекрасное судейство, вот эта замечательная аура дружбы, сопереживания коллективов, которые выступают. Мне кажется, она как раз и является той основной чертой нашего фестиваля, которая существует многие годы.

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-10

Музыка гучыць на дзесяці пляцоўках горада, а таксама ў буйных аграгарадках Пастаўскага раёна. Увечары гасцей і ўдзельнікаў фестывалю чакаюць вогненнае шоу і феерверк.

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-13

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-15

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-17

Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт-19

# Фестиваль # Культура # Владимир Терентьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню
08 июня 2019 17:23

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России
08 июня 2019 13:49

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить
08 июня 2019 12:23

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить