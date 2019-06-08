Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт

Навіны Беларусі. У Паставах звіняць цымбалы і грае гармонік. Тут у трыццаты раз праходзіць фестываль народнай музыкі, паведамілі у праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Уладзімір Цярэнцьеў, старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў:

В этом фестивале что очень хорошо – именно его традиции. Замечательные коллективы творческие и народные, которые приезжают, прекрасное судейство, вот эта замечательная аура дружбы, сопереживания коллективов, которые выступают. Мне кажется, она как раз и является той основной чертой нашего фестиваля, которая существует многие годы.