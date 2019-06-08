Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню

Міхаіл Фінберг, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі:

Я вельмі задаволены, што шмат гадоў мы працуем у Маладзечна. Мы выхавалі людзей, якія сёння не ўвасабляюць сябе без нашай радзімы. Яны зрабілі новую беларускую песню. Яны ведаюць, і я з імі таксама, усех паэтаў, якія працавалі ў гэтым стагоддзі. Вельмі шкадуем, што іх няма, але ж іх творчасць будзе жыць заўсёды. Мы будзем ведаць яе. Гэта дарагога варта. Таму я зазываю ўсіх любіць беларускую песню, вывучаць новыя творы і заўсёды быць з Беларуссю.