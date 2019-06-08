Прямой эфир

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню

08 июня 2019 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Свята музыкі і лірыкі: праз гадзіну загучаць апошнія акорды Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню-1

Што зараз адбываецца ў горадзе? Даведаемся ад нашага карэспандэнта. На прамую сувязь са студыяй выйшаў Яўген Пуставы.

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню-4

Міхаіл Фінберг, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі:
Я вельмі задаволены, што шмат гадоў мы працуем у Маладзечна. Мы выхавалі людзей, якія сёння не ўвасабляюць сябе без нашай радзімы. Яны зрабілі новую беларускую песню. Яны ведаюць, і я з імі таксама, усех паэтаў, якія працавалі ў гэтым стагоддзі. Вельмі шкадуем, што іх няма, але ж іх творчасць будзе жыць заўсёды. Мы будзем ведаць яе. Гэта дарагога варта. Таму я зазываю ўсіх любіць беларускую песню, вывучаць новыя творы і заўсёды быць з Беларуссю.

Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню-7

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.

# Фестиваль # Культура # Михаил Финберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России
08 июня 2019 13:49

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить
08 июня 2019 12:23

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

«Молодечно-2019»: чем порадует зрителей второй день фестиваля песни и поэзии
08 июня 2019 11:37

«Молодечно-2019»: чем порадует зрителей второй день фестиваля песни и поэзии