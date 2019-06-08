«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернулся праздник в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

В Верхнем городе в эти минуты проходят соревнования среди силачей и гимнастов. Поблизости открылся древний город мастеров – здесь можно своими руками изготовить памятный подарок или на себе примерить национальные костюмы татаро-башкирской, чувашской и дагестанской диаспор.