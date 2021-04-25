Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?
Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многое из того, что будет происходить здесь, с приставкой «впервые». Например, сцена впервые будет вращаться, а за ней впервые разместится уже готовый палаточный городок.
Александр Саксонов, заведующий сектором спорта и туризма Шкловского райисполкома:
В этом году мы решили организовать этот лагерь на более высоком уровне. Будет размещено порядка 30 палаток, будет разбит лагерь (он будет оборудован освещением), будет выведено электричество: розетки по 220 вольт – каждый сможет зарядить свой мобильный телефон или другое устройство.
Удивлять гостей в этом году планируют сервисом и комфортом, поэтому тем, кто не захочет спать в палатках, предложат уютные номера на Лысой горе. Живописный лесной уголок в двух километрах от Шклова сможет принять около 50 туристов.
Александр Саксонов:
Всегда остается острый вопрос с местом расположения, размещением, потому что кто-то хочет на день, кто-то на два, на три остаться. Специально к этому мероприятию в этом году мы провели ремонт домиков. У нас есть на территории ТЭК «Лысая гора», это в двух километрах от Шклова, восемь комфортабельных домиков.
Площадка, на которой из года в год проходит международный фестиваль, станет еще зеленее. К украшению этого кусочка земли на недавнем субботнике приложил руку глава государства Александр Лукашенко вместе с сыновьями. Здесь высадили дубы, рябины и кустарники.
Место всегда было местом дружбы и сотрудничества между соседними странами. Здесь, на торговом пути «из варяг в греки», проходили ярмарки и народные гулянья, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Продолжением этой вековой традиции стал фестиваль. И в 2021 году, несмотря ни на что, Александрия ждет друзей.
Читайте также:
Большая выставка ткацкой работы. Посмотрите, какие рушники ткут мастерицы из Могилевской области
«Это самый главный символ». Вот какие венки к Купалью делают дети
«Не просто исполнение артистов, но зритель может спеть». Что в 2021-м будет впервые на фестивале в Александрии?