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Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?

25 апреля 2021 17:25
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Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многое из того, что будет происходить здесь, с приставкой «впервые». Например, сцена впервые будет вращаться, а за ней впервые разместится уже готовый палаточный городок.

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?-1

Александр Саксонов, заведующий сектором спорта и туризма Шкловского райисполкома:
В этом году мы решили организовать этот лагерь на более высоком уровне. Будет размещено порядка 30 палаток, будет разбит лагерь (он будет оборудован освещением), будет выведено электричество: розетки по 220 вольт – каждый сможет зарядить свой мобильный телефон или другое устройство.

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?-4

Удивлять гостей в этом году планируют сервисом и комфортом, поэтому тем, кто не захочет спать в палатках, предложат уютные номера на Лысой горе. Живописный лесной уголок в двух километрах от Шклова сможет принять около 50 туристов.

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?-7

Александр Саксонов:
Всегда остается острый вопрос с местом расположения, размещением, потому что кто-то хочет на день, кто-то на два, на три остаться. Специально к этому мероприятию в этом году мы провели ремонт домиков. У нас есть на территории ТЭК «Лысая гора», это в двух километрах от Шклова, восемь комфортабельных домиков.

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?-10

Площадка, на которой из года в год проходит международный фестиваль, станет еще зеленее. К украшению этого кусочка земли на недавнем субботнике приложил руку глава государства Александр Лукашенко вместе с сыновьями. Здесь высадили дубы, рябины и кустарники.

Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?-13

Место всегда было местом дружбы и сотрудничества между соседними странами. Здесь, на торговом пути «из варяг в греки», проходили ярмарки и народные гулянья, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Продолжением этой вековой традиции стал фестиваль. И в 2021 году, несмотря ни на что, Александрия ждет друзей.

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# Фестиваль # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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