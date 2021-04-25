Удивят сервисом и комфортом. Где в 2021-м смогут остановиться гости фестиваля в Александрии?

Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многое из того, что будет происходить здесь, с приставкой «впервые». Например, сцена впервые будет вращаться, а за ней впервые разместится уже готовый палаточный городок.

Александр Саксонов, заведующий сектором спорта и туризма Шкловского райисполкома:

В этом году мы решили организовать этот лагерь на более высоком уровне. Будет размещено порядка 30 палаток, будет разбит лагерь (он будет оборудован освещением), будет выведено электричество: розетки по 220 вольт – каждый сможет зарядить свой мобильный телефон или другое устройство.

Удивлять гостей в этом году планируют сервисом и комфортом, поэтому тем, кто не захочет спать в палатках, предложат уютные номера на Лысой горе. Живописный лесной уголок в двух километрах от Шклова сможет принять около 50 туристов.

Александр Саксонов:

Всегда остается острый вопрос с местом расположения, размещением, потому что кто-то хочет на день, кто-то на два, на три остаться. Специально к этому мероприятию в этом году мы провели ремонт домиков. У нас есть на территории ТЭК «Лысая гора», это в двух километрах от Шклова, восемь комфортабельных домиков.