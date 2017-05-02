Прямой эфир

«Это нож в спину для Ядвиги Константиновны»: профессиональное сообщество о поступке Ханка

02 мая 2017 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие мнения высказывали певцы о запрете на исполнение хитов их коллегам Ярмоленко и Поплавской во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Солодуха рассказал о том, как он, в своё время, разобрался с финансовыми претензиями Эдуарда Ханка.

Читайте здесь: Как Солодуха с Ханком о «Чужой милой» договаривались

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я считаю, что эти произведения – это уже национальное достояние. И я думаю, что Эдуард Семёнович должен пересмотреть ход своих мыслей, потому что это, действительно, нож в спину для Ядвиги Константиновны. Мы все молимся за то, чтобы она продолжала выступать.

Она 30 лет популяризировала Ваше творчество.

Благодаря этому, Вы тоже получали и авторские отчисления, Вас узнал весь мир, Вы стали народным  артистом. И все знают, что эти песни написали Вы.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор: 
До «Верасов» у меня пели Эдуард Хиль, Анна Герман, Алла Пугачёва.

Извините, я уже был известным.

Ирина Дорофеева:
Но, к сожалению, этих исполнителей уже нет. И зачем нам доводить друг друга

Эдуард Ханок: 
Эти спорные вопросы решаются очень просто: 4 песни отбираются у меня, 4 – у них. Если у них отбирается – у них нет, вообще, концерта. Если у меня – у меня всё нормально.

Ирина Дорофеева:
Надо ценить друг друга при жизни. 

«Что происходит»: как решить конфликт Ханка, Поплавской и Ярмоленко?

# Культура # Ирина Дорофеева # Музыкальное искусство # Эдуард Ханок # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

Другие новости рубрики

Все новости
Ханок о вечере памяти Тихановича: «Уже давно концерт готовился, все знали всё! Эти слёзы – крокодиловы»
02 мая 2017 18:14

Ханок о вечере памяти Тихановича: «Уже давно концерт готовился, все знали всё! Эти слёзы – крокодиловы»

Сергей Кухто о ситуации с Ханком и Поплавской: «Благодарен Эдуарду Семёновичу за то, что он вскрыл проблему»
02 мая 2017 16:49

Сергей Кухто о ситуации с Ханком и Поплавской: «Благодарен Эдуарду Семёновичу за то, что он вскрыл проблему»

«До сих пор экспертам Балыко не выплатила вознаграждение за работу». Чем закончился суд драматурга и писательницы Голубевой
02 мая 2017 16:36

«До сих пор экспертам Балыко не выплатила вознаграждение за работу». Чем закончился суд драматурга и писательницы Голубевой