«Это нож в спину для Ядвиги Константиновны»: профессиональное сообщество о поступке Ханка

Новости Беларуси. Какие мнения высказывали певцы о запрете на исполнение хитов их коллегам Ярмоленко и Поплавской во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Солодуха рассказал о том, как он, в своё время, разобрался с финансовыми претензиями Эдуарда Ханка.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я считаю, что эти произведения – это уже национальное достояние. И я думаю, что Эдуард Семёнович должен пересмотреть ход своих мыслей, потому что это, действительно, нож в спину для Ядвиги Константиновны. Мы все молимся за то, чтобы она продолжала выступать.

Она 30 лет популяризировала Ваше творчество.

Благодаря этому, Вы тоже получали и авторские отчисления, Вас узнал весь мир, Вы стали народным артистом. И все знают, что эти песни написали Вы.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

До «Верасов» у меня пели Эдуард Хиль, Анна Герман, Алла Пугачёва.

Извините, я уже был известным.

Ирина Дорофеева:

Но, к сожалению, этих исполнителей уже нет. И зачем нам доводить друг друга

Эдуард Ханок:

Эти спорные вопросы решаются очень просто: 4 песни отбираются у меня, 4 – у них. Если у них отбирается – у них нет, вообще, концерта. Если у меня – у меня всё нормально.

Ирина Дорофеева:

Надо ценить друг друга при жизни.