Начал с портретов на пластинках, теперь рисует муралы на домах. Знакомим с художником Сowek

Его гусляр – символ столичного стрит-арта! Евгений Матюто, он же Cowek, окунает нас в космический фолк. Здесь водят хороводы возле камня-Деда и слушают напутствия от предков. За каждым муралом – мудрость, свет и энергия природы.

Евгений Матюто (Cowek), художник:

Эту работу я посвятил своей семье, своей любимой жене и дочке. Я запечатлел семейный очаг и семейные ценности, мужчина и женщина сидят на земной шапке в космосе, где черпают все знания.

А всё потому, что детство художника связано с запахом лесной малины и бабушкиных пирогов. Это «Калыханка» с Дедом Бородедом и сказки на виниле. Тогда Женя и подумать не мог, что придёт время, и пластинки заменят ему холсты.

Евгений Матюто (Cowek):

Идея пришла от друзей из Киева, они проводили международную выставку виниловых пластинок. Мне понравилась сама идея круглой формы. Нашел старую фотографию мальчика в Якутии, сделал трафарет многослойный. Это была первая работа.

А дальше полилась песня. На виниле стали появляться забавные портреты друзей и знакомых. Пока однажды Coweka не попросили оформить одно заведение в Минске. Так, на улице Ольшевского старец стал выдувать из дудочки мыльные пузыри.

Евгений Матюто (Cowek):

Так родилась идея изобразить старинные музыкальные инструменты. На этой пластинке изображены кугиклы.

Это одна из известных исполнительниц старинных песен. Но я недавно нашёл информацию, что женщинам не доверяли музыкальные инструменты, изготовление и игра была в приоритете у мужчин.

Автор мечтает, чтобы его эксклюзивный оркестр оживили на выставке музыканты. Ведь наша белорусская жалейка и окарина этого достойны.

Свистулька от Coweka громко звучит и в главной галерее уличного искусства – Октябрьской. После 4-х фестивалей «Вулица Бразил» здесь поселилось яркое солнце. Евгений Матюто (Cowek):

Это культурный обмен, посмотреть на бразильских художников и показать, чем мы богаты. В этом году был такой отпуск, чтобы перезапустить этот проект и придумать интересное. Хотелось бы, чтобы этот проект пошёл дальше этой улицы.

Без глубины не бывает полёта! Благодаря таким стрит-артистам, Минск становится динамичным и туристическим. Возможно, когда-нибудь пластинки и мифы от Сowekа украсят одну из станций метро.