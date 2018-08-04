Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города

Новости Беларуси. В Верхнем городе в эти минуты минчане и гости столицы проводят свой выходной в окружении литовских музыкантов, актеров и даже поваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник приурочен к 100-летию восстановления литовской независимости. У городской Ратуши каждый может найти занятие по вкусу. Например, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и тут же их попробовать.

Альфридас Кершис, председатель общественного объединения литовцев «Витис»:

Цель праздника – дружба между Литвой и Беларусью. Мы принимаем участие, чтобы укрепить эту дружбу, показать, что мы действительно дружим уже с древних времен. С таким мердцем готовились, это такой великий праздник.