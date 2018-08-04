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Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города

04 августа 2018 14:11
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Новости Беларуси. В Верхнем городе в эти минуты минчане и гости столицы проводят свой выходной в окружении литовских музыкантов, актеров и даже поваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города -1

Праздник приурочен к 100-летию восстановления литовской независимости. У городской Ратуши каждый может найти занятие по вкусу. Например, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и тут же их попробовать.

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города -4

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города -6

Альфридас Кершис, председатель общественного объединения литовцев «Витис»:
Цель праздника – дружба между Литвой и Беларусью. Мы принимаем участие, чтобы укрепить эту дружбу, показать, что мы действительно дружим уже с древних времен. С таким мердцем готовились, это такой великий праздник.

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города -9

Литовские танцы славятся своей энергетикой, поэтому многочисленные зрители очень быстро пополняли ряды танцоров. А еще живопись, художественная обработка дерева, вязание и изготовление кукол – организаторам сполна удалось создать колоритную атмосферу. А чтобы этот день остался в памяти надолго, можно приобрести сувенир ручной работы.

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города -11

# Беларусь-Литва # Культура # Фотофакт

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