Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

Новости Беларуси. Из более сотни заявок выбрали семь счастливчиков, которые с нового учебного года станут студентами бюджетной формы обучения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из более сотни заявок выбрали семь счастливчиков, которые с нового учебного года станут студентами бюджетной формы обучения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все ребята кроме ЦТ сдавали творческие испытания: сценическую речь, вокал, танец и актерское мастерство. В экзаменационной комиссии были сурдопереводчики, а для ритмических дисциплин установили специальную аппаратуру, чтобы абитуриенты чувствовали музыку ногами.
По итогам четырехлетнего обучения будет открыт первый в Беларуси театр для людей с ограниченными возможностями.
Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Гэта складаны шлях. Мы ведаем, на што мы сябе, як кажуць, абракаем. Але ж тым не меньш, мне думаецца, што наша мэта – арганізаваць рэпертуарны тэатр, які будзе ўпрыгожваць афішы нашай сталіцы, нашага горада, будзе насіць назву Тэатр мімікі і жэста.