Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

Новости Беларуси. Из более сотни заявок выбрали семь счастливчиков, которые с нового учебного года станут студентами бюджетной формы обучения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все ребята кроме ЦТ сдавали творческие испытания: сценическую речь, вокал, танец и актерское мастерство. В экзаменационной комиссии были сурдопереводчики, а для ритмических дисциплин установили специальную аппаратуру, чтобы абитуриенты чувствовали музыку ногами.

По итогам четырехлетнего обучения будет открыт первый в Беларуси театр для людей с ограниченными возможностями.