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Литовская и польская культуры, «Классика NEXT» и кино под открытым небом: где отдохнуть в Минске на выходные

03 августа 2018 20:16
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Новости Беларуси. Верхний город подготовил для минчан интересную программу на выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Суббота начнется с театрально-интерактивного представления возле ратуши, а ближе к полудню свою культуру представят гости из Литвы. Будут выступления творческих коллективов, выставки художников, мастер-классы по национальным танцам и дегустации блюд. Днем во дворике «Каретной» для детей и их родителей будут представлены подвижные игры.

Литовская и польская культуры, «Классика NEXT» и кино под открытым небом: где отдохнуть в Минске на выходные-1

В это же время стартуют проекты «Звуки улиц». Минчан порадуют уличные музыканты, танцоры, мимы и живые статуи. В 20:30 начнется концерт «Классика NEXT». На сцене у зала «Верхний город» выступят лауреаты международных конкурсов. И, конечно, киносеансы под открытым небом. На этот раз – испанский мюзикл.

6 августа в Верхнем городе пройдет под знаком польской культуры. Минчане смогут познакомиться с научными достижениями, декоративно-прикладным искусством, музыкой и театром Польши, а также отведать национальные блюда.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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