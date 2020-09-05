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Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция

05 сентября 2020 12:14
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Навіны Беларусі. Асноўныя падзеі XVII Дня беларускага пісьменства адбудуцца 6 верасня. На галоўнай сцэне назавуць пераможцаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі, будзе адкрыты новы будынак мастацкага музея, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция-1

І на 5 верасня запланавана некалькі мерапрыемстваў.

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция-4

Ірына Недабоева, карэспандэнт:  
Бялынічы амаль цалкам аднавілі сваё аблічча. Пабудавалі жылыя дамы, дарогі, нават цэлыя вуліцы. На месцы старога музея імя знакамітага земляка Вітольда-Бялыніцкага Бірулі з’явіўся сучасны будынак. Яго пабудавалі літаральна за некалькі месяцаў.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Подых свята ў Бялынічах адчуваецца ўжо паўсюль. Сёння пачне работу фестываль кнігі. А літаратары – як мясцовыя, так і замежныя – збяруцца за круглым сталом.  

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция-7

Ігар Бузоўскі, намеснік міністра інфармацыі Беларусі:  
И тенденции, и статистика, и элементарные даже впечатления от общения с читательской аудиторией свидетельствуют тому, что печатное слово не просто не умрет, оно будет развиваться. Поэтому новые грани – это как алмаз, который сегодня мы должны бережно нести: печатное слово, писательское слово, книга, которая позволяет сегодня формировать ментальность, мысль в стране и сильное процветающее государство.  

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция-10

Алена Ходыка, кіраўнік аддзела выдавецкага дома «Беларусь Сегодня»:
27 раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция. Безусловно, наша история действительно богата писателями, талантливыми журналистами и вообще творческими людьми.

# День белорусской письменности # Культура # Игорь Бузовский # Елена Ходыко # Ирина Недобоева # Фотофакт

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