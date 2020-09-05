Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция

Ігар Бузоўскі, намеснік міністра інфармацыі Беларусі:

И тенденции, и статистика, и элементарные даже впечатления от общения с читательской аудиторией свидетельствуют тому, что печатное слово не просто не умрет, оно будет развиваться. Поэтому новые грани – это как алмаз, который сегодня мы должны бережно нести: печатное слово, писательское слово, книга, которая позволяет сегодня формировать ментальность, мысль в стране и сильное процветающее государство.