Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция
Навіны Беларусі. Асноўныя падзеі XVII Дня беларускага пісьменства адбудуцца 6 верасня. На галоўнай сцэне назавуць пераможцаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі, будзе адкрыты новы будынак мастацкага музея, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
І на 5 верасня запланавана некалькі мерапрыемстваў.
Ірына Недабоева, карэспандэнт:
Бялынічы амаль цалкам аднавілі сваё аблічча. Пабудавалі жылыя дамы, дарогі, нават цэлыя вуліцы. На месцы старога музея імя знакамітага земляка Вітольда-Бялыніцкага Бірулі з’явіўся сучасны будынак. Яго пабудавалі літаральна за некалькі месяцаў.
Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности
Подых свята ў Бялынічах адчуваецца ўжо паўсюль. Сёння пачне работу фестываль кнігі. А літаратары – як мясцовыя, так і замежныя – збяруцца за круглым сталом.
Ігар Бузоўскі, намеснік міністра інфармацыі Беларусі:
И тенденции, и статистика, и элементарные даже впечатления от общения с читательской аудиторией свидетельствуют тому, что печатное слово не просто не умрет, оно будет развиваться. Поэтому новые грани – это как алмаз, который сегодня мы должны бережно нести: печатное слово, писательское слово, книга, которая позволяет сегодня формировать ментальность, мысль в стране и сильное процветающее государство.
Алена Ходыка, кіраўнік аддзела выдавецкага дома «Беларусь Сегодня»:
27 раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция. Безусловно, наша история действительно богата писателями, талантливыми журналистами и вообще творческими людьми.