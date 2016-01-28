Экспозиция, посвященная годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, открылась в Витебске

Новости Беларуси. Семейные реликвии тех, чьи родители пережили 872 дня голода и холода. В Витебске открылась экспозиция, посвященная годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Здесь есть сообщения о пропавших без вести и похоронки.

Выставлена трудовая книжка работницы завода «Большевик» и удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда. Экспозиция основана на 20 историях жизни, а вернее существования людей в блокадном Ленинграде, и их семейных архивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Беркман, блокадник Ленинграда:

Эта фотография с папой провоевала всю войну. В кармане. Это как

талисман. У него еще был как талисман мой зубик, который я выбила в два года. Он его хранил. Папа вернулся, все как положено.