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Экспозиция, посвященная годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, открылась в Витебске

28 января 2016 06:15
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Новости Беларуси. Семейные реликвии тех, чьи родители пережили 872 дня голода и холода. В Витебске открылась экспозиция, посвященная годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Здесь есть сообщения о пропавших без вести и похоронки.

Выставлена трудовая книжка работницы завода «Большевик» и удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда. Экспозиция основана на 20 историях жизни, а вернее существования людей в блокадном Ленинграде, и их семейных архивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Беркман, блокадник Ленинграда:
Эта фотография с папой провоевала всю войну. В кармане. Это как
талисман. У него еще был как талисман мой зубик, который я выбила в два года. Он его хранил. Папа вернулся, все как положено.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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