Чествование меценатов, чья спонсорская помощь направлена на развитие культуры и искусства, состоялось в Минске

Новости Беларуси. Инвестиции в прекрасное. 25 января в Минске чествуют меценатов, чья спонсорская помощь направлена на развитие культуры и искусства. Так, всего за 2015 год в республиканские проекты вложили средства порядка 100 организаций и компаний. Благодаря их помощи белорусы смогли побывать на «Арт-островах» в Минске, насладиться «Вечерами Большого театра в замке Радзивиллов» и оценить редчайшие экспонаты в именитых музеях Беларуси.

За значимый вклад в искусство сегодня всех кандидатов отметили дипломами. И, к слову, рынок таких, культурных, инвестиций только набирает обороты. Так, за год число лауреатов выросло в 2 раза по сравнению с 2014-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Разам з мастацкай культурай узрастае, безумоўна, і наша бізнес-культура. Тое, што нашы бізнес-колы разумеюць, што сёння без нейкай духойнай падтрымкі ці падтрымкі духоўнай дзейнасці нельга рухацца наперад у дасягненні нейкіх матэрыальных даброт, гэта менавіта так.