Новости Беларуси. В Беларуси утвержден план по проведению Года культуры. Яркими страницами культурной жизни страны станут «Славянский базар в Витебске», Международный кинофестиваль «Листопад» и форум театрального искусства «ТЕАРТ».

Продолжится укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Планируется завершение восстановительных работ в костеле «Божьего Тела» в Несвиже.

Отдельно будут организованы мероприятия, посвященные юбилярам – выдающимся личностям белорусской культуры. Это Максим Богданович, Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива, Владимир Мулявин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.