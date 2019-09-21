Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Сегодня, 21 сентября, на площадке у театра минчан встречали персонажи из самых известных спектаклей. Актеры приглашали на экскурсии по закулисью и рассказывали все нюансы создания декораций и костюмов.

Новости Беларуси. Пикник в Александровском сквере. Национальный академический театр имени Янки Купалы масштабно открыл свой юбилейный – 100-й сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для желающих примерить роль Янки Купалы работала барбер-площадка. А стрит-буфет угощал гостей необычными сетами. Например, десертом с клюквенным морсом «Людзі на балоце». На главной сцене прошел кастинг молодых актеров на участие в спектакле «Паўлінка».

Мы уже давние поклонники театра, поэтому сегодня мы не могли не прийти. Мы с большим удовольствием посетили экскурсию.

Андрей Горват, писатель: Купалаўскі тэатр – гэта самае любімае маё месца ў Мінску. Я ўжо пяць гадоў жыву за межамі МКАД, і Купалаўскі мяне сюды прыцягвае.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Свята на адкрытым паветры дзеля таго, каб выйсці за сцены будынку тэатра і пайсці бліжэй да гледача.

Мы апрацавалі спецыяльны тур па Беларусі. Дарэчы, мы з поспехам выступілі ў Слоніме. Плануем паехаць у Гродна, Маладзечна, Бабруйск, Гомель і іншыя гарады Беларусі. За мяжу краіны мы ўжо плануем – плануем на наступным тыдні паехаць у Беласток.

Перед минчанами выступил уникальный Купаловский оркестр и современные музыканты. Впервые театр представил постановку на улице. В сквере провели прямую трансляцию спектакля «Радзіва Прудок».