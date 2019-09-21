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«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»

21 сентября 2019 11:35
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Новости Беларуси. Голосом Беларуси на детском «Евровидении-2019» станет 14-летняя Елизавета Мисникова. Результаты национального отбора на международный песенный конкурс стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-1

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-3

Из 10 композиций лучшей зрители и профессиональное жюри назвали песню Елизаветы «Пепельный». Юная артистка исполнила ее на русском языке, но для участия в музыкальном форуме в Польше текст переведут на английский.

За победу в конкурсе представители 19 стран поборются 24 ноября в Гливице.

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-6

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-8

Елизавета Мисникова, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2019»:
Это круто! Я не ожидала! Самое главное – не разбить этот кубок после того, как я выйду с этой сцены. Я очень рада!

Эта песня о том, что человек может меняться. Всё очень легко, и для этого не нужно чего-то большего.

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-11

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-13

Это не первая попытка Елизаветы представить страну на «Евровидении». Профессионально минчанка занимается музыкой пять лет.

Напомним, за право представить нашу страну на песенном конкурсе в 2019 году боролись исключительно девочки. Серебро национального отбора завоевала Мария Ермакова, а бронза досталась герлз-бенду Monkey Tops.

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-16

«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»-18

# Культура # Елизавета Мисникова # Фотофакт

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