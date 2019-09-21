«Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»

Новости Беларуси. Голосом Беларуси на детском «Евровидении-2019» станет 14-летняя Елизавета Мисникова. Результаты национального отбора на международный песенный конкурс стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова

Из 10 композиций лучшей зрители и профессиональное жюри назвали песню Елизаветы «Пепельный». Юная артистка исполнила ее на русском языке, но для участия в музыкальном форуме в Польше текст переведут на английский. За победу в конкурсе представители 19 стран поборются 24 ноября в Гливице.

Елизавета Мисникова, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2019»:

Это круто! Я не ожидала! Самое главное – не разбить этот кубок после того, как я выйду с этой сцены. Я очень рада! Эта песня о том, что человек может меняться. Всё очень легко, и для этого не нужно чего-то большего.