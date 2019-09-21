«Главное – не разбить кубок». Победа Елизаветы Мисниковой и другие яркие моменты нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Новости Беларуси. Результаты национального отбора на детское «Евровидение-2019» стали известны этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосом Беларуси на международном песенном конкурсе станет 14-летняя Елизавета Мисникова (подробнее здесь).

Из 10 композиций лучшей зрители и профессиональное жюри назвали песню «Пепельный». Напомним, за право представлять нашу страну в 2019 году боролись исключительно девочки. За музыкальным поединком следила наша съемочная группа. Национальный отбор на сцене и за кулисами – в репортаже Ксении Худолей.

Елизавета Мисникова, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2019»:

Это круто! Я не ожидала! Самое главное – не разбить этот кубок после того, как я выйду с этой сцены. Я очень рада! Вот он – момент, которого мы с волнением ждали этой ночью. В нем смешались радость победы, минутная печаль поражения, слезы родителей и улыбки зрителей. Но национальный отбор на детское «Евровидение-2019» – это, на самом деле, гораздо больше времени, сил и эмоций. Подготовка к гала-концерту началась ранним утром. В гримерных – привычная суета, на сцене – неизбежная спешка.

На ответственном старте музыкальной карьеры оттачивают движения, разогревают голоса, стараются скрыть волнение. За несколько часов до музыкального экзамена начинается контрольный прогон. Это последний тест-драйв перед выступлением, еще можно исправить ошибки, настроить звук, вытянуть ноту.

Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Подбадриваю себя тем, что на меня смотрят люди, которые меня поддерживают, которые меня любят.

София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Всегда перед выступлением нужно вспомнить все свои ошибки. Меня все поддерживают, я себя настраиваю позитивно.

Группа «Зефир», участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Нужно максимально понравиться телезрителю, работать лицом, эмоциями.

Группа Monkey Tops, участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Конечно, чувствуется, что за тобой стоит столько людей… Нас всего лишь четверо, но за нами стоит команда. Вновь ощутить евровизионный мандраж приехали финалисты и участники конкурса прошлых лет. Ведь уберечь от стресса вот такой исключительно женский состав смогли только мужчины. Этим парням девчонки доверили и свои голоса, и редактуру номера.

Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:

Хочацца пажадаць усім поспехаў, каб усё ж такі ў нас не было карвалолу за пазухай і мы ўсе да гэтага ставіліся больш лёгка, пазітыўна.

Александр Минёнок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:

Главное, чтобы они не боялись, чтобы кайфовали от этого. Это один миг, это дается один раз.

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018»:

Это абсолютно нормальное явление, что родители будут переживать, трястись, потому что они очень любят своих детей. Думаю, что у каждого из них всё получится. Камера, мотор – и вся страна прикована к их голосам, улыбкам, движениям. По-взрослому лиричные и эмоциональные, зажигательные и спокойные. Выбрать только одну песню сложно было даже профессиональному жюри.

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:

На сцене выступают победители прошлых лет, а участники этого национального отбора с трепетом ждут. И именно этот трепет становится причиной, почему юные таланты Беларуси вновь и вновь возвращаются на эту сцену. Зрители, режиссеры и операторы на несколько минут превратились в преданных фанатов. Телефоны из рук не выпускали родители и вокальные тренеры. «Песня о том, что человек может меняться». Елизавета Мисникова рассказала, о чём споёт на детском «Евровидении-2019»