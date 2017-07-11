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Егор Шаранков и Мария Магильная представят Беларусь на «Славянском базаре в Витебске-2017»

11 июля 2017 08:41
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Встречают по одёжке. Поговорка важна для любого артиста. Поэтому Егор Шаранков провёл невероятное количество часов не только на репетиции, но и на примерках.

Пять образов на каждый выход. Главное, чтобы такой гардероб уместился в чемодане.

Смешение разных стилей нужен в одежде, музыки и песне. Сочетание несочетаемого. Это то, на чем делает упор Егор вместе со своей командой. Его талисман на конкурсе – высшая сила, а вдохновение – родные и близкие.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Славянского базара» 12-летняя Мария Магильная на кануне поездки в Витебск с трудом успевала отдыхать между плотным концертным расписанием.

Несмотря на солидный вокальный опыт, с волнением перед конкурсом девочка справилась не до конца. Но когда семья рядом – справляться легче. К тому же, готовность к конкурсу 100%-ая.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Егор Шаранков # Белорусские исполнители # Славянский базар в Витебске-2017 # Мария Магильная # Татьяна Галиновская

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