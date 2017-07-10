Певица Зара: Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста

Новости Беларуси. Витебск встречает долгожданный и всеми любимый фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальное открытие музыкального форума 13 июля. Но уже 10 на сцене Летнего амфитеатра с сольным концертом выступит певица Зара в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. А буквально через несколько минут разрешится первая интрига фестиваля – жеребьевка участников XV международного детского музыкального конкурса «Витебк-2017». В службе аккредитации многолюдно круглые сутки. Именно здесь получают именные бэйджи все артисты, сценическая группа и журналисты.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Планируется аккредитовать около 5000 участников и гостей фестиваля. На данный момент аккредитовано уже почти 2000. Из звезд фестиваля мы пока встретили только Зару. Известную российскую артистку встречали жители города. На пешеходной улице ее буквально атаковали поклонники: фото на память, автографы и васильки в подарок. Зара, артистка (Россия):

Я приехала со всей своей семьей. Это старший Данечка, младший Максимка, мама с папой. Даже брат Роман приехал. Все приехали на этот действительно потрясающий фестиваль. Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста, и сегодня моя мечта воплотится в жизнь.

А пока до концерта есть время, Зара, как и многие участники форума, может потратить свои «васильки». Шесть номиналов напечатали партиями по 2000 экземпляров. Самая крупная купюра – 5 «васильков» – эквивалентна 5 рублям, самая мелкая – 10 «лепестков» или 10 копеек.

Татьяна Дроздова, администратор службы питания фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Они имеют все степени защиты: водяные знаки, нить тоже присутствует, серия, номер. Они один-в-один как настоящие денежки. Фестиваль в Витебск пришел одновременно с летней погодой. Синоптики обещают на неделе стабильно высокий плюс. А гости и жители города вторят: на «Славянском базаре» будет не просто тепло от солнца – жарко от эмоций.

Елена Матющенко, гостья фестиваля (Минск):

Уже вчера вечером огромное скопление людей. Вечером вообще это ощущается. При фонарях все ждут-ждут-ждут, что вот оно, наконец, наступит.