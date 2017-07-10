Певица Зара: Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста
Новости Беларуси. Витебск встречает долгожданный и всеми любимый фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальное открытие музыкального форума 13 июля.
Но уже 10 на сцене Летнего амфитеатра с сольным концертом выступит певица Зара в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. А буквально через несколько минут разрешится первая интрига фестиваля – жеребьевка участников XV международного детского музыкального конкурса «Витебк-2017».
В службе аккредитации многолюдно круглые сутки. Именно здесь получают именные бэйджи все артисты, сценическая группа и журналисты.
Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
Планируется аккредитовать около 5000 участников и гостей фестиваля. На данный момент аккредитовано уже почти 2000.
Из звезд фестиваля мы пока встретили только Зару.
Известную российскую артистку встречали жители города. На пешеходной улице ее буквально атаковали поклонники: фото на память, автографы и васильки в подарок.
Зара, артистка (Россия):
Я приехала со всей своей семьей. Это старший Данечка, младший Максимка, мама с папой. Даже брат Роман приехал. Все приехали на этот действительно потрясающий фестиваль. Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста, и сегодня моя мечта воплотится в жизнь.
А пока до концерта есть время, Зара, как и многие участники форума, может потратить свои «васильки». Шесть номиналов напечатали партиями по 2000 экземпляров.
Самая крупная купюра – 5 «васильков» – эквивалентна 5 рублям, самая мелкая – 10 «лепестков» или 10 копеек.
Татьяна Дроздова, администратор службы питания фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
Они имеют все степени защиты: водяные знаки, нить тоже присутствует, серия, номер.
Они один-в-один как настоящие денежки.
Фестиваль в Витебск пришел одновременно с летней погодой. Синоптики обещают на неделе стабильно высокий плюс. А гости и жители города вторят: на «Славянском базаре» будет не просто тепло от солнца – жарко от эмоций.
Елена Матющенко, гостья фестиваля (Минск):
Уже вчера вечером огромное скопление людей. Вечером вообще это ощущается.
При фонарях все ждут-ждут-ждут, что вот оно, наконец, наступит.
Тео, артист (Беларусь):
Пока еще нет этой жаркой атмосферы, потому что артисты только приезжают, только начинают. Открытие буквально через несколько дней.
Но уже в городе витает этот аромат праздника.
Готова к приему гостей и главная сцена «Славянского базара». Помимо витебского оборудования из Москвы доставили 6 фур специальной аппаратуры и света.
Анастасия Бут, СТВ:
В программе праздника около 130 событий: концерты, театральные встречи, выставки, фэст уличного искусства. Впервые здесь организуют пикник под открытым небом, а мастера вырежут самую большую деревянную ложку в мире. И, конечно же, во всем будет прослеживаться шагаловская тематика. Ведь в 2017 году Витебск отмечает 130-летий юбилей со дня рождения именитого земляка.