Работники различных сфер удостоены государственных наград

Накануне дня Независимости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер. Ордена, медали, почётные звания получили около 40 человек промышленники и строители, врачи и юристы, педагоги, учёные, спортсмены, деятели культуры и социальной сферы. Один из героев – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Козинец, художественный руководитель, главный дирижёр Национального академического оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии, профессор.