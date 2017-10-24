Его стены помнят Николая II, Пётра I и Мазепу: экскурсия по минскому костёлу Девы Марии

Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии обязан своим рождением иезуитам, которые начали активную деятельность в Минске во второй половине XVII века.

В 1683 году они начали строительство монастыря, а в 1700 приступили к возведению большого каменного храма. Благодаря пожертвованиям, строительство продвигалось быстро, и уже к 1708 году был закончен интерьер.

А 16 марта 1710 года виленский епископ Константин Казимир Бжостовский освятил иезуитский костёл во имя Иисуса, Марии и святой Барбары.



По бокам были пристроены две часовни, а в 1732 году выросли в небо и две башни, придавшие костёлу современный облик.

И внешнее и внутреннее оформление костёла в стиле виленского барокко вызывало восхищение.

Фрески, орнаментальная живопись, большое количество полотен XVII-XVIII веков, деревянные фигуры 12 апостолов составляли величественное убранство храма.

Максим Лунёв, экскурсовод:

Сам костёл был частью большого комплекса иезуитского монастыря, в составе которого был иезуитский коллегиум, там монахи учили детей шляхты.

Сам храм представляет собой двухбашенную трёхнефную базилику, разделенную тремя парами столбов на три нефа.

В храме есть несколько интересных особенностей.

Волюты, которые находятся в капителях и пилястрах, они не вылеплены, а нарисованы.

Башни храма имеют 5 уровней, и на них также были установлены 4 колокола.

Самый большой весил немного больше 7 тонн

Причём, у каждого из колоколов было своё святое имя: Фелициан, Тадеуш, Казимир и самый огромный – Якоб. В нишах башен размещались деревянные фигуры апостолов Петра и Павла, а фронтон был украшен фигурой Марии с младенцем.

Однако, в 1773 году под давлением светских властей европейских стран орден иезуитов был временно запрещён папой Климентом XIV.

Поэтому костел иезуитов в Минске получил статус обычного приходского.

В 1798 году был создан Минский диоцез, и храм стал кафедральным собором, освящённым в честь имени Пресвятой Девы Марии. В конце XVIII века случился страшный пожар, вследствие чего началась реконструкция костёла и изменение его интерьера.



С установлением советской власти католический храм был закрыт, в нём сделали склад.

Во время Второй мировой войны костёл Девы Марии функционировал, однако после освобождения города святыню вновь закрыли. Кто бы мог подумать, что в костёле, спустя время, будут тренироваться спортивные секции, в алтарной части разместятся футбольные ворота, а старинные фрески замажут краской?

Максим Лунёв, экскурсовод:

Совсем небольшое время там будет размещаться склад декораций одного из минских театров, после он будет окончательно закрыт. Планировалось в нём разместить виноводочный завод, но позже в нём решили разместить Дом физкультуры.

В это время началась активная перестройка костёла. Барочный фасад будет сменён классическим, башни будут спилены и после этого догадаться, что это была святыня, будет практически невозможно.





Большое счастье, что перед тем, как перестроить костёл, были сняты все мерки, был описан старый фасад и позже, когда начнётся восстановление святыни, эти документы помогли воссоздать её первоначальный вид.

И только в 1993 году храм вернули католической церкви и верующим, а в 1997 году он был повторно освящён. Тогда прихожане молились на крылечке костела, затем службы переместились на второй этаж над алтарной частью.



Благодаря усилиям белорусских и польских реставраторов, за 1990-2000 годы костёл обрел свой первоначальный вид. Появился новый алтарь с центральной иконой святой пани Марии, освящение которой проходило в Риме на площади Святого Петра Папой Римским Иоанном Павлом II.

По бокам установили скульптуры святых Петра и Павла, которые были сделаны в Италии.





Также внутри костёла зазвучала музыка небес.

В 2005 году появился новый орган от австрийской фирмы весом в 8 тонн с 33 регистрами.

Оттого аншлаги на органных концертах в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии – не редкость. В интерьере использована пастельная гамма – нежные розовый и зелёный цвета – это основная палитра виленского барокко.

Также здесь много 3D-фресок, они создают иллюзию пилястр и ниши, в которой стоят скульптуры.

Впечатляет и то, что в костёле можно в буквальном смысле прикоснуться к 300-летней истории. Вот на таком маленьком кусочке стены реставраторы специально обнажили слои красок из разных времён.

Интересно, что раньше в краску для стен добавляли стеклянный порошок, чтобы свет, который попадал внутрь храма, с блеском отражался на фресках и росписях.

Максим Лунёв, экскурсовод:

Первый – это Иисус прогоняет торговцев из святыни. Второе – это так называемый плафон, архитектурная фантазия, пропорции этой фрески сделаны таким образом, чтобы у зрителя складывалось впечатление наличия купола. На самом деле, куполов в этом храме нет.



У 2000-ых годах постепенно открывали эти фрески, они укреплялись, и сегодня мы можем только часть увидеть, остальная часть находится под штукатуркой.

Эти росписи законсервированы и ждут своего времени.

Раньше в крипте костёла были похоронены его основатели и меценаты. В стенах храма в разные годы побывали такие исторически известные личности, как российский царь Пётр I, шведский король Карл XII, украинский гетман Мазепа, декабрист Никита Муравьёв, французский маршал Даву, император Николай II.