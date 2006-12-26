Его дом называют музеем, его игру - волшебством:

Известный аргентинский музыкант Луис Росси впервые поделился секретами изготовления своих кларнетов.

Инструменты музыканта уже давно приобрели мировую известность. Между тем, процесс создания кларнета с неповторимым звучанием остается в секрете. Музыкант и творец в одном лице. Луис Росси занялся изготовлением кларнетов 15 лет назад. Желание улучшить звучание инструмента побудило Росси искать специальный материал. Перепробовав все известные на то время его виды, музыкант остановился на африканском черном дереве.

"Для большинства своих инструментов я использовал именно это дерево. Оно произрастает только в Мозамбике и обладает удивительными свойствами. Его древесина очень твердая. Это очень важно при изготовлении инструмента. Я думаю, музыкант и его инструмент должны быть единым целым. Звучание кларнета и музыка внутри тебя в идеале совпадают. Поэтому необходимо создать все условия, чтобы достичь этого", - говорит Луис Росси.

Главный секрет кларнетов Росси в том, что инструмент проходит 5-летний естественный процесс высыхания. Это делает кларнеты более прочными и придает неповторимое звучание. Все инструменты сделаны вручную, и в каждый вложена частичка души мастера. Его кларнеты не рассчитаны на массовое производство и поэтому ценны.

Проект Луиса Росси - полная противоположность производству инструментов во Франции или Японии. Его мастерская напоминает скорее ремесленную мастерскую прошлых столетий. Заказы приходят в индивидуальном порядке. Их не волнует срок или цена, а лишь качество, которое гарантирует мастер.

Мастерскую Росси в Сантьяго местные жители называют музеем музыки. Сейчас там - около сотни инструментов. У каждого - своя история. И каждый, уверяет мастер, займет свою нишу в профессиональном музыкальном мире.