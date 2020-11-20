«Его бабушка на свой страх и риск поехала к императрице». Как Владимир Оловников стал композитором?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как Владимир Оловников стал композитором.

Эльвира Куценко, заведующая теоретическим отделением детской школы искусств № 1 г. Бобруйска им. Е. Тикоцкого:

Один из первых выпускников, за которым тоже следил в Минске, – это наш знаменитый Владимир Оловников. Композитор, который в 30-е годы был от нашей школы послан на первый белорусский республиканский конкурс. Это было очень важно. Оловников там занял призовое место, и, естественно, ему предопределили музыкальную жизнь.

Екатерина Микулик, заместитель директора по воспитательной работе детской школы искусств № 2 г. Бобруйска им. В. Оловникова:

Володя Оловников начинает изучать в классе теоретические дисциплины, в частности музыкальную литературу. Учитель не только интересно рассказывал, увлекал своих учеников интересными сведениями из биографий, о произведениях композиторов, но и сам очень много музицировал.

Владимир Оловников был коренным бобруйчанином. За участие в восстании Костюшко предков композитора лишили дворянства и сослали в неприметный белорусский городок.

Чтобы восстановить свои права, бабушка композитора выбила аудиенцию у самой императрицы. Это событие спустя годы стало для семьи роковым.

Игорь Оловников, сын композитора Владимира Оловникова, народный артист Беларуси, пианист:

Она на свой страх и риск поехала к императрице, упала перед ней на колени прямо, по-моему, в Александровском саду на прогулке. Поскольку срок давности давно истек, то эту семью восстановили в части привилегий, особенно что касается высшего образования. Получилось наоборот: потом 1937 год, сталинские репрессии, погибали люди, бесследно исчезали. Такая судьба и постигла мать моего папы.

Именно в Бобруйске судьбы двух композиторов пересеклись в первый и далеко не в последний раз. Владимир Оловников словно на крыльях летел на занятия к маэстро, а учитель души не чаял в подающем надежды мальчике.

Екатерина Микулик:

Здесь уже он определился с выбором своей профессии. Во время учебы в музыкальной школе он проявил себя ярко, талантливо. Он даже аккомпанировал в классе педагога-скрипача, будучи ребенком. И выступал на концертах и на радио.

Тем временем талант Евгения Тикоцкого расцвел пышным цветом. Он на-гора выдавал свои первые крупные произведения – симфонии, оперетты и песни с революционным мотивом. Таланту композитора стало тесно. Его заметили на самых верхах, и как гром среди ясного неба – приглашение в столицу! В 1934-м он устроился композитором на Белорусское радио. Писал музыку к передачам, создавал вокальные и хоровые произведения.

Ирина Горбушина, кандидат искусствоведения, заведующая отделом музыкального искусства и этномузыкологии НАН Беларуси:

Тикоцкий плодотворно сотрудничает с Купаловским театром, он является автором музыки к 25 спектаклям этого театра, а также пишет музыку к спектаклям для других театров. В общей сложности – около 50 спектаклей.

Вслед за учителем перебирался в столицу и Владимир Оловников. После окончания музыкальной школы он поступил в Минский музыкальный техникум, а затем и в Белорусскую государственную консерваторию.

Екатерина Микулик:

Учителем был продолжатель традиций Римского-Корсакова. Конечно же, эти классические традиции он впитал от занятий с Золотаревым. Но в то же самое время Владимир Оловников и глубоко национальный композитор. Он достаточно изучал белорусскую музыку, белорусскую культуру, мелос и включал белорусские национальные мелодические интонации в свое творчество.

Татьяна Демидович, старший научный сотрудник музея истории театральной и музыкальной культуры:

Во время учебы в консерватории Владимир Оловников написал свои первые произведения в камерном жанре. Это, например, романсы на тексты Валерия Брюсова, три части струнного квартета, фортепианные пьесы. В 1940 году в Минске состоялся открытый концерт из произведений камерной музыки Оловникова, и в том же году он был принят в Союз композиторов Беларуси.

Белорусская государственная консерватория распахнула двери в 1932 году. Именно с нее началось формирование национальной композиторской школы. Ковать таланты доверили знаменитому профессору Василию Золотареву.