Опера «Фауст» возвращается на сцену Большого театра. Чем удивит премьера?

Новости Беларуси. Целых 30 лет эта опера оставалась без прописки в афише Большого театра. Громкая премьера «Фауст» композитора Гуно вновь возвращается под эгидой новой команды профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерпретация знаменитой французской оперы станет дебютом для режиссера Анны Моторной. 20 ноября вечером на сцене театра пройдет финальный прогон трагедии, которую, к слову, сложно было бы представить и без балета.

Обновленный «Фауст» удивит не только декорациями и костюмами, но и объемными проекциями, масштабностью. К примеру, для одного из эпизодов задействуют весь хоровой состав театра – это 60 человек. Постановка уже названа безусловным бестселлером. Ее премьера состоится уже в эту субботу, 21 ноября.