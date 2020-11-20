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Опера «Фауст» возвращается на сцену Большого театра. Чем удивит премьера?

20 ноября 2020 07:43
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Новости Беларуси. Целых 30 лет эта опера оставалась без прописки в афише Большого театра. Громкая премьера «Фауст» композитора Гуно вновь возвращается под эгидой новой команды профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опера «Фауст» возвращается на сцену Большого театра. Чем удивит премьера?-1

Интерпретация знаменитой французской оперы станет дебютом для режиссера Анны Моторной. 20 ноября вечером на сцене театра пройдет финальный прогон трагедии, которую, к слову, сложно было бы представить и без балета.

Опера «Фауст» возвращается на сцену Большого театра. Чем удивит премьера?-4

Обновленный «Фауст» удивит не только декорациями и костюмами, но и объемными проекциями, масштабностью. К примеру, для одного из эпизодов задействуют весь хоровой состав театра – это 60 человек. Постановка уже названа безусловным бестселлером. Ее премьера состоится уже в эту субботу, 21 ноября.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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