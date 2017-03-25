«Дзіцячым пісьменнікам трэба нарадзіцца». Поэт Михаил Поздняков выдвинут на соискание Государственной премии

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – один из самых читаемых наших современников. Михаил Поздняков – известный поэт, прозаик, переводчик, критик и публицист. Из-под его пера вышло более восьмидесяти книг. Мастер слова не ограничивает себя жанровыми рамкам. Пишет как взрослых, так и для детей. За свою работу поэт выдвинут на соискание Государственной премии. Татьяна Ревизоре пообщалась с автором.

Книги Михаила Позднякова абсолютно не залеживаются на полках. Буквально недавно в Минске провели исследование среди читателей детских библиотек. По количеству запросов книг белорусских литераторов поэт стал автором года.

Вдохновленный Богдановичем, Танком и Короткевичем, свое первое четверостишье Михаил Павлович написал в шестом классе. С тех пор ни дня без строчки.