Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте

Светлана Томчук, директор Музея истории Бреста:

В 1913 году в нашем городе было четыре фабрики по производству детских игрушек. И для нашего небольшого города, население которого было 57 тысяч человек, 4 фабрики – это было очень много. И мы задались целью отыскать хотя бы одну из игрушек, которая была изготовлена на одной из этих фабрик. И буквально в прошлом году мы начали поиски. К сожалению, брестскую игрушку мы не нашли. Но мы нашли много игрушек, которые просто хранились в семьях жителей Бреста, которые передавали из поколения в поколение.