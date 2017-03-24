Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте
Новости Беларуси. «Волшебство старинной игрушки». В Бресте открылась выставка, которая восхитит детей и заставит ностальгировать взрослых. В новой экспозиции представлены игрушки начала XX и даже конца XIX века, а также пластинки с детскими песнями, книги со сказками и фотографии маленьких брестчан.
Под крышей музея истории города можно увидеть и уникальные предметы: игрушечные воздушные шары, модели самолетов и запряженную карету. Многие из представленных экспонатов изготовлены на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Томчук, директор Музея истории Бреста:
В 1913 году в нашем городе было четыре фабрики по производству детских игрушек. И для нашего небольшого города, население которого было 57 тысяч человек, 4 фабрики – это было очень много. И мы задались целью отыскать хотя бы одну из игрушек, которая была изготовлена на одной из этих фабрик. И буквально в прошлом году мы начали поиски. К сожалению, брестскую игрушку мы не нашли. Но мы нашли много игрушек, которые просто хранились в семьях жителей Бреста, которые передавали из поколения в поколение.
Увидеть мини-коллекцию, которая не оставит равнодушным ни одного взрослого, можно будет на протяжении трех месяцев.