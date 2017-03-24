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Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте

24 марта 2017 06:15
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Новости Беларуси. «Волшебство старинной игрушки». В Бресте открылась выставка, которая восхитит детей и заставит ностальгировать взрослых. В новой экспозиции представлены игрушки начала XX и даже конца XIX века, а также пластинки с детскими песнями, книги со сказками и фотографии маленьких брестчан.

Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте-1

Под крышей музея истории города можно увидеть и уникальные предметы: игрушечные воздушные шары, модели самолетов и запряженную карету. Многие из представленных экспонатов изготовлены на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте-4

Светлана Томчук, директор Музея истории Бреста:
В 1913 году в нашем городе было четыре фабрики по производству детских игрушек. И для нашего небольшого города, население которого было 57 тысяч человек, 4 фабрики – это было очень много. И мы задались целью отыскать хотя бы одну из игрушек, которая была изготовлена на одной из этих фабрик. И буквально в прошлом году мы начали поиски. К сожалению, брестскую игрушку мы не нашли. Но мы нашли много игрушек, которые просто хранились в семьях жителей Бреста, которые передавали из поколения в поколение.

Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте-7

Увидеть мини-коллекцию, которая не оставит равнодушным ни одного взрослого, можно будет на протяжении трех месяцев.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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