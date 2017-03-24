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Главный редактор газеты «Зорька»Людмила Грамович и Мария-Луиза Лещинская о конкурсе юных чтецов «Живая классика»

24 марта 2017 08:27
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Буквально несколько недель назад в Беларуси стартовал Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика».

Лучших из лучших ожидают призы Министерства информации и Министерства образования. Союз писателей Беларуси также обещает особую награду для самого оригинального участника. А какой сюрприз ждать юным чтецам от информационного партнера «Живой классики» – газеты «Зорька»? Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный  редактора  Людмила Грамович и редактор старшей группы детской редколлегии Мария-Луиза Лещинская.

# Культура # Фотофакт # Литература

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