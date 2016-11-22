Егор Дружинин: «Когда провожу кастинги, стараюсь с теплом относиться к людям»

Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы же начали заниматься танцами непростительно поздно, в 16 или 17 лет.

Егор Дружинин:

Да. Серьёзно – в 18 лет.

И прошли горнила всей этой американской истории. И у Вас, наверняка, были моменты, когда Вы точно так же стояли после кастинга и ждали, положат Вам руку на плечо или нет.

Егор Дружинин:

Да, так и было.

Жутко?

Егор Дружинин:

Да. Поэтому когда я провожу кастинги, я всё время стараюсь с теплом относиться к тем людям, которых вижу перед собой.