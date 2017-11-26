«Драники очень люблю»: интервью Андриса Лиепы программе «Неделя»

Новости Беларуси. Танцовщик, педагог, балетмейстер, артист театра и кино, режиссер, общественный деятель – легендарный Андрис Лиепа – в Минске с творческим вечером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его постановки называют вечно актуальными, а созданные на сцене образы – непревзойденными. 5 лет назад вы говорили, что Минск опередил Москву в праздновании вашего юбилея и показа спектакля «Ида». Сейчас мы в чем-то опережаем или нет?

Андрис Лиепа, народный артист России:

Моя мечта, чтобы Нина Ананиашвили выступила в моем концерте – вы опережаете. В балете «Видение розы» будет исполнять главную роль, ту, которую мы вместе с ней исполняли, когда танцевали вместе. Она приехала сюда, в Минск. Будет «Шехерезада» целиком, «Жар-птица», а между ними как раз пойдет спектакль «Видение розы». Это вечер дружбы российского, белорусского и грузинского балета. Во времена СССР балет как ядерное оружие был своеобразным ответом Западу, кто впереди планеты всей. Андрис Лиепа:

Мы точечно работали. Нужно было в Лондоне улучшить ситуацию, нас в Лондон отсылали. Нужно было в Нью-Йорке чтобы зрители начали говорить, как здорово, что приехал русский балет, нас отправляли туда. Это не было ядерное оружие, это было точечное попадание. Сегодня в балете есть место политике или это чистое искусство? Андрис Лиепа:

Политика в советское время была всегда. Нас бросали на амбразуру. Об этом сейчас мало кто думает. Кстати, идеология была больше и лучше поставлена в советское время. Сейчас этой идеологией меньше пользуются. Последнее время много скандалов связано с балетом. Фильм «Матильда», постановка Серебренникова «Нуреев», которая не вышла. Такие скандалы идут на пользу искусству? Андрис Лиепа:

Парадокс, но идут. Потому что очень многие люди пошли смотреть балет, после того как вышел фильм «Черный лебедь». Это было огромное событие, особенно для западных зрителей. И молодежь, которая не ходила на балет, после кино пошли смотреть балет.