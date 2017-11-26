«Драники очень люблю»: интервью Андриса Лиепы программе «Неделя»
Новости Беларуси. Танцовщик, педагог, балетмейстер, артист театра и кино, режиссер, общественный деятель – легендарный Андрис Лиепа – в Минске с творческим вечером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его постановки называют вечно актуальными, а созданные на сцене образы – непревзойденными.
5 лет назад вы говорили, что Минск опередил Москву в праздновании вашего юбилея и показа спектакля «Ида». Сейчас мы в чем-то опережаем или нет?
Андрис Лиепа, народный артист России:
Моя мечта, чтобы Нина Ананиашвили выступила в моем концерте – вы опережаете. В балете «Видение розы» будет исполнять главную роль, ту, которую мы вместе с ней исполняли, когда танцевали вместе. Она приехала сюда, в Минск. Будет «Шехерезада» целиком, «Жар-птица», а между ними как раз пойдет спектакль «Видение розы». Это вечер дружбы российского, белорусского и грузинского балета.
Во времена СССР балет как ядерное оружие был своеобразным ответом Западу, кто впереди планеты всей.
Андрис Лиепа:
Мы точечно работали. Нужно было в Лондоне улучшить ситуацию, нас в Лондон отсылали. Нужно было в Нью-Йорке чтобы зрители начали говорить, как здорово, что приехал русский балет, нас отправляли туда. Это не было ядерное оружие, это было точечное попадание.
Сегодня в балете есть место политике или это чистое искусство?
Андрис Лиепа:
Политика в советское время была всегда. Нас бросали на амбразуру. Об этом сейчас мало кто думает. Кстати, идеология была больше и лучше поставлена в советское время. Сейчас этой идеологией меньше пользуются.
Последнее время много скандалов связано с балетом. Фильм «Матильда», постановка Серебренникова «Нуреев», которая не вышла. Такие скандалы идут на пользу искусству?
Андрис Лиепа:
Парадокс, но идут. Потому что очень многие люди пошли смотреть балет, после того как вышел фильм «Черный лебедь». Это было огромное событие, особенно для западных зрителей. И молодежь, которая не ходила на балет, после кино пошли смотреть балет.
С чем у вас ассоциируется Беларусь? Может быть, это балет или какое-то блюдо?
Андрис Лиепа:
Драники очень люблю.
Это же высококалорийная пища.
Андрис Лиепа:
Послушайте, когда человек работает в балете… Вы, наверное, не были на приемах после спектакля. Когда артисты приходят после спектакля на какой-то прием, они съедают все. Я когда танцевал много, я приходил на спектакль, джинсы на мне были в обтяжку, а уходил – они висели. 5 кг точно на спектакле – это не только от того, что ты потеешь и много физики, там еще эмоция, эмоция съедает часть твоего тела, потому что ты тут же худеешь.
Вас по-прежнему можно встретить на Воробьевых горах катающимся на скейтборде?
Андрис Лиепа:
Можно.
Вы в 55 лет катаетесь на скейтборде?
Андрис Лиепа:
Да. И получаю удовольствие огромное. С дочкой, она тоже полюбила скейт. Мы ходили вместе выбирали. У нас традиция. Папа мне скейт покупал, я покупаю своей дочке. Папа со мной не катался, папа бегал, а я катался.
Вы в прекрасной физической форме. Я смотрел с вами документальный фильм. Там вы показывали, как качали мышцы спины: вы брали рояль, к нему подвигали стул и работали. У вас бывает такое, может, в командировках, когда вам приходится таким образом импровизированный станок?
Андрис Лиепа:
Обязательно. Я сегодня позанимался утром. Мы в 10:00 уже были в монастыре. А до этого я… Гостиница хорошая, с большим номером А если гостиница маленькая и маленький номер, что я делаю – я поднимаю кровать, и у меня образуется место, чтобы встать и позаниматься балетом. А если нужно покачаться, но нет у рояля, я под кровать засовываю ноги, меньше амплитуда, но 40 подъемов можно сделать.