Драматург Дмитрий Богославский — о настоящем и будущем белорусской литературы

Новости Беларуси. Где же всё-таки белорусские авторы «Войны и мира» и «Поднятой целины»? Этот вопрос уже поднимался не раз. В том числе на высшем уровне.

К сожалению, сегодня не так много молодых белорусских писателей и драматургов. Дмитрий Богославский — один из них. Свою первую пьесу он написал в семь лет назад. С тех пор произведения молодого автора успела оценить публика практически всего СНГ. В будущее белорусской литературы вместе с молодым драматургом заглянула съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Его день расписан по минутам. Постоянные репетиции, спектакли и... редкие часы для литературного творчества. Дмитрий Богославский привык уже и к сценическому свету софитов — работает актёром театре, и к тому, что его собственные пьесы «прошагали» практически по всему СНГ.

Дмитрий Богославский, драматург:

И в Москве, и дальше по России вплоть до Улан-Удэ, Башкирии. Неожиданно очень возник спектакль в Монголии, в Улан-Баторе.

Бескомпромиссные рассказы и вечные темы. Персонажи его пьес знают, что такое «жить на пределе чувств». Впрочем, и сам Дмитрий не устаёт удивлять. Это кадры его «Тихого шороха уходящих шагов». По-новому она зазвучит в Купаловском театре. О вечных ценностях — семье, памяти, доме — спектакль «Тата» расскажет уже белорусскоязычной публике. К слову, именно этим спектаклем завершился Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» прошлого года. Жаль, на белорусском языке сегодня пишет всё меньше драматургов.

Дмитрий Богославский, драматург:

Тут для русского языка поле больше. Просто у в стране нет ни одного конкурса драматургического, а как молодому автору себя заявить? Поэтому, конечно, удобнее писать на русском. Это удобнее и продавать.

Пьесы белорусского драматурга оценили не только белорусы - подняли и на российский пьедестал. Причём, как зрители, так и профессиональное жюри. Например, премии «Дебют». Только за пять лет существования конкурса здесь рассмотрели более 170 тысяч рукописей из России, стран Европы, США, Израиля, Австралии и Японии. Победителями в номинации стали и пьесы Дмитрия Богославского — «Любовь людей», «Тихий шорох уходящих шагов», «Внешние побочные».

Режиссёр не просто по профессии, а по призванию. На страницах его уже личной «литературной» биографии — учёба в Минском колледже и Белорусской академии искусств. Сегодня Дмитрий своё первое произведение вспоминает с усмешкой. 2007 год, пьеса «Пешка».

Дмитрий Богославский, драматург:

Этот юношеский максимализм: мне хотелось, чтобы там много крика было в театре в этом спектакле, потом еще много тишины...

Специально для нашей съёмочной группы — Дмитрий с экскурсией по вновь обновлённом молодёжному театру. Альма-матер и первых актёрских шагов, и начинаний как драматурга. От юношеского максимализма в своём творчестве автор давно отказался. Говорит, теперь приоритеты другие.

Дмитрий Богославский, драматург:

Начались репетиции спектакля «Наверное» или «Мабыць». Интервью очень интересные. Они взяты в разных областях нашей страны. Разные точки зрения на вопрос: кто же такой белорус?