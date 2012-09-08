«Дожинки-2012» в Брестской области. В Каменце чествовали лучших тружеников села

Новости Беларуси. У знаменитой Каменецкой Вежи чествовали лучших тружеников села Брестчины. В эти минуты областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2012» в самом разгаре. В регионе хлеб убирали более 1700 экипажей. А урожай зерновых область получила лучший за последнее десятилетие – почти 1 млн 400 тысяч тонн.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По результатам соревнования по уборки и производству сельскохозяйственной продукции, Брестская область успешно заняла первое место среди всех областей. Это приятно озвучить мне, как куратору президента по Брестской области.

Тандем Владимира Михана и Сергей Карпача, созданный этим летом, лишний раз подтверждает: секрет успеха прост – нужно любить свою работу. Экипаж комбайнеров признали лучшим молодежным в области на уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Карпач, комбайнер:

Отец мой работал на комбайне с 16 лет, его отец тоже. Мне по наследству это передалось. Я продолжаю.

Интересно. Правда, гулянья свои пришлось оставить позади. Ничего, думаю, наверстаем зимой.

Владимир Михан, комбайнер:

По максимуму, сколько могли, столько и работали. По 12 часов в сутки.

«Дожинки» в Каменце оценили и его жители. Ведь благодаря фестивалю город стал еще уютнее и красивее.

Местные жители:

У нас, конечно, и дороги стали лучше, магазины обновились.

Братскую могилу сделали, привели в порядок. Все красиво сделали.

Появился у нас фонтан. Очень красиво смотрится.