День города в Минске 2012. Открылась галерея народного художника Беларуси Михаила Савицкого

Новости Беларуси. Галерея народного художника Беларуси Михаила Савицкого открыта 7 сентября в Минске. Расположилась она в историческом центре столицы в здании XVIII века. Таково было желание самого художника.

Одним из первых музей посетил президент страны. Александр Лукашенко с глубоким уважением относился к Михаилу Савицкому и его творчеству. В 2006 году указом Президента Михаилу Савицкому было присвоено звание «Герой Беларуси». Именно по поручению главы государства и была создана галерея.

Президент осмотрел экспозицию. Сформирована она из работ, приобретенных у художника, либо подаренных им, переданных на временное хранение семьей, а также белорусскими музеями. Всего в галерее выставлено 98 работ. Среди них самые знаменитые картины из цикла «Цифры на сердце», посвященные узникам концлагерей. Работы не имеют аналогов в искусстве по сложности и масштабности.

В здании воссозданы также интерьеры мастерской и рабочего кабинета Михаила Савицкого, здесь находятся материалы, связанные с его биографией: личные вещи, награды, документы, фотографии, письма, книги с автографами. По случаю открытия в галерее собрались ученики мастера. Игорь Бархатков - продолжатель дела Савицкого. Одну из своих работ он сегодня подарил Президенту. В галерее будут выставлены работы молодых художников. Уже в следующем году здесь пройдет международная конференция в память о Михаиле Савицком.

В галерее есть и место, где будут проходить общественные слушания по поводу строительства в Минске. Сегодня здесь Главе государства мэр города Николай Ладутько доложил о планах развития столицы. В частности, продемонстрировали макет нового микрорайона «Зеленый бор». Он может разместиться возле поселка Колодищи. Здесь проектировщики учли самые последние строительные тренды.

Говорили и о реконструкции исторического центра Минска. Большая часть будет завершена в будущем году. К этому моменту реконструировано 114 объектов, более 70 введено в эксплуатацию. После чемпионата мира по хоккею, который белорусская столица примет в 2014 году, планируется начать воссоздание Минского замчища, а именно появятся археологический и музей истории города, воссоздано русло реки Немига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.