На «Восточном базаре-2012» конкурсанты поборются за премию в 5000 долларов США и бесплатную запись профессионального видеоклипа в Стамбуле!

Новости Украины. Ялта встречает участников VIII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар». На 4-дневный конкурс собрались исполнители из 25 стран. Ежегодно, начиная с 2006, Беларусь - страна-участница конкурса. В этот раз конкуренцию белорусским исполнителям составят представители Украины, России, Турции, Индии, Македонии и ещё 20 стран. Белорусские участники уже познакомились с гостями и порепетировали.

Анастасия Шеверенко, участник VIII международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Я здесь первый раз. Меня вдохновляют потрясающие горы на подготовку к творческому дню.

Саша Немо в Крыму давно: до конкурса артист путешествовал по полуострову с гастрольным туром, а после - сразу отправился в Ялту, на фестиваль.

Саша Немо, участник VIII международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Сегодня у нас день заселения, потихонечку начинаем знакомиться со всеми исполнителями, достаточно экзотические персоны встречаются.

Утро участников началось с жеребьёвки. Порядковые номера были написаны на тарелках и кисетах. Анастасии Шеверенко достался номер 22, а Саше - 20-й. Генеральный продюсер фестиваля Сейран Мамбетов потенциал белорусских артистов оценивает высоко.

В этом году конкурсанты поборются за гран-при фестиваля и премию в 5000 долларов США, а также призы за I , II и III места и бесплатную запись профессионального видеоклипа в Стамбуле! Имена победителей узнаем в воскресенье, сообщили в программе «Новости 24 часа».