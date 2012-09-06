Член жюри международного музыкального проекта «ХОРоШОУ»: Одни смотрят, какие ботинки, другие – как спели

Новости Беларуси. 6 сентября стал известен состав жюри международного музыкального проекта «ХОРоШОУ». Выбрать лучший из 6 коллективов – это тоже состязание, только судейское, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александрас Иванаускас, член жюри (Литва):

Если бы было полные 100% согласия, то это было бы некомпетентное жюри. Это нормально: одни смотрят, какие ботинки, другие – как спели, третьи – на причёски, на зубы и так далее.

Николай Гнатюк обычно выступает на сцене, но не в этот раз.

Николай Гнатюк, народный артист Украины:

Изредка я бываю в жюри, поэтому это не слишком уж ново для меня. Но и не очень привычно. Есть какое-то внутреннее состояние людей, любовь к своему краю – настоящая, которую видно, сразу понятно. Или это потому, что немножко принято – давайте споем фольк.

О том, что судить чужие голоса сложнее, чем свои собственные, члены жюри говорят откровенно. Оценивают не только вокал, но и хореографию, харизму и, даже, общую энергетику.

Артур Мангулис, член жюри (Латвия):

Это все-таки не классический вариант хорового пения, поэтому есть очень много элементов, на которые надо обращать внимание – это движения, костюмы, аранжировки.

Одна из особенностей нового проекта СТВ – сочетание на сцене песни и танца. Чтобы удивить зрителей и судей у конкурсантов будет три попытки. Сюда входит исполнение народного шлягера, песня соседней страны и мировой хит.

Александр Тихонович, народный артист Беларуси:

Выступать членом жюри на выступление хорошо, наверное, очень сложно. Потому что мы имеем представление о том, что такое ансамблевое пение, но хор – несколько другой организм. Он большой, многоголосый.

За голоса жюри хора поборются 15 и 16 сентября. В эфир СТВ выйдут полуфинальные шоу. Кто станет победителем, зрители узнают 22 сентября во время финала. А вот дневники проекта стартуют на СТВ уже завтра, 7 сентября.