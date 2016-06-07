Достопримечательности Беларуси: агрогородок Мотоль как центр агроэкотуризма

Добро пожаловать в глубинку Полесье – Ивановский район Брестской области. Современный агрогородок Мотоль. Уникальному местечку уже 594 года. Как эпицентру сельского хозяйства – 11 лет. Так началась Республиканская программа по развитию села. За это время достигли значительных экономических высот в растениеводстве и животноводстве. Стали одним из лидеров белорусской молочки. Мотоляне издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью. В крае работает 26 частных предприятий и более двух тысяч подсобных хозяйств. Здесь созданы все условия, чтобы жить, работать, творить и отдыхать.

Мотоляне всегда славились своим талантом, ремеслом и были довольно обеспеченными. Ещё в 15 веке, когда в деревню приезжала Бона Сфорца крестьяне встречали ее не в лаптях, а в сапогах и чаровичках. Ткацкие станки были почти в каждом доме. Недаром Мотоль называли краем ручников и платков.

Золотые купала под голубым небом. Шедевры ручников хранятся и в главной святыне – историко-культурной ценности Мотольского края – Спасо-Преображенской церкви. Этот храм с 1877 года никогда не закрывался. Церковь построена в виде корабля, как символ спасения – «выхода из моря» житейских проблем.

Мотыль издавна славился своим растениеводством. Здесь производят экологически чистые сорта картофеля. Зерновых. Активно развито кормопроизводство.

Одним из перспективных направлений Мотоля всегда было садоводство. Сегодня яблоневый сад здесь занимает более 80 гектаров. В перспективе – ягода.

В Мотоле сохранены лучшие кулинарные традиции Полесья. По этому поводу в августе один раз в два года проводят Международный кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

Агрогродок активно развивается. Сохранившиеся традиции, предпримчивость местных жителей, кулинарноый фестиваль – всё это превращает Мотоль в центр агроэкотуризма.