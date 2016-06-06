Выставка картин Валентина Губарева на пл. Якуба Колоса – культурный кислород для минчан

Впервые работы выдающихся художников вышли за пределы музейных площадок и оказались на улицах Минска в 2012 году. Тогда широкому зрителю показали репродукции работ Марка Шагала. Уникальный объект стал центральной площадкой для празднования 125-летнего юбилея известного художника.

Позже на площади Якуба Колоса появились репродукции работ еще одного создателя «витебской школы» – Казимира Малевича. Выставка под открытым небом пользовалась огромной популярностью. В 2014 году во время чемпионата мира по хоккею минчане и гости столицы познакомились с творчеством современных белорусских художников.

Дмитрий Гмыза, организатор выставки «Художник и город»:

Мы меньше ходим в музеи. К сожалению, это так. И ритм жизни просто иногда не позволяет нам по ряду причин планировать свои выходные для походов в музеи. Но мы все-таки должны как-то культурно обогащаться. Поэтому в Минске такого рода проектов становится все больше и больше.

В 2015 году 30 репродукций одного из первых белорусских сюрреалистов – Николая Селещука – увидели прохожие на улицах города. В 2016 году на площади Якуба Колоса можно полюбоваться репродукциями картин нестандартного, самобытного, удивительного художника Валентина Губарева.

Дмитрий Гмыза, организатор выставки «Художник и город»:

Он более 20 лет продает свои картины и выставляется во Франции, в США. В этом году у него будет выставка в Дубае. И мы решили, что очень важно показать этого художника и белорусам, потому что его больше знали за пределами страны, чем в ней. Решили этот пробел исключить.

Сегодня на площади Якуба Колоса представлено все многообразие сюжетов автора. Ведь к выбору картин организаторы подходят ответственно. Как-никак выставка расположена в самом центре Минска и заинтересовать она должна как детей, так и взрослых.

Сам Валентин Губарев признается, что такой проект – важный шаг в культурном развитии горожан.

Валентин Губарев, художник:

Я считаю, что это очень хороший проект. Он не для художника, не про художника. Могу сравнить с озеленением среды обитания. Озеленение нам дает кислород, возможность дышать свежим воздухом. Я считаю, эти проекты – это культурный кислород, эстетический.

Валентин Губарев обладает удивительным чувством юмора и с лихвой наполняет им свои картины. Кстати, они, как утверждает автор, имеют терапевтическое свойство. Ведь при написании работ мастер закладывает в них главное – положительные эмоции, а они, в свою очередь, при просмотре полотна передаются зрителю.

Валентин Губарев, художник:

Мне запомнился такой интересный отклик. Не знаю даже человека. Писала: «Шла через площадь Якуба Колоса, через такое доброе искусство, к зубному и не боялась».

Герои картин – простые люди. Несмотря на то, что сам автор – городской житель, больше всего Валентин любит писать провинциальные сюжеты. Возможно, в этом и есть главный секрет притягательности этих картин, ведь в каждой из них мы можем найти себя, своего соседа, коллегу или знакомого, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валентин Губарев, художник:

Как бы я ни любил героев, чемпионов, мое сердце на стороне дублера, который разбежался, недопрыгнул, полюбил безответно, старался, но не получилось.

Знакомьтесь с творчеством белорусских художников и заряжайтесь позитивом, прогуливаясь по улицам любимого города.

Валентин Губарев, художник:

Минчанам хочу пожелать немножко открыть глаза и увидеть город прекрасный, радоваться тому, что он компактный, что есть река извилистая. Это же просто чудо. Можно просто налог с минчан брать за то, что они живут в городе, в котором есть извилистая река. Много культурных мест. Это не обязательно парки, скверы. В музей ходить наш прекрасный, оперу слушать, ходить, конечно, на выставки, которых все больше и больше. И, конечно, пойти на площадь Якуба Колоса, побродить там, на лавочках посидеть, посмотреть мои картины.